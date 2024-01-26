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Класика по-новому: дизайнер показала головний тренд декору стін у 2024 році

П'ятниця 26 січня 2024 19:38
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Класика по-новому: дизайнер показала головний тренд декору стін у 2024 році Який стиль інтер'єру буде в моді у 2024 році (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Створити неповторну атмосферу в домі можливо лише при гармонійному поєднанню різних елементів декору. Головним трендом декору стін у 2024 році будуть принти з тканини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens.

Що відомо про стиль

Мода циклічна, і це стосується не лише одягу, але й дизайну інтер'єру.

Нью-Йоркський дизайнер інтер’єрів Кеті Куо розповіла, що в тренди повертається елемент, який вже багато століть підкорює серця поціновувачів елегантності - тканина toile або туаль.

Мова йде про стильну тканину, яка історично походить з Європи та має складні та жіночі мотиви в м'яких кольорах.

В сучасному дизайні інтер'єру, принти з тканини створюють ефектне поєднання класики та новаторства. Цей стиль можна зобразити в будинку завдяки:

  • шпалерам
  • настінних фресок

Дизайнер зазначила, що настінні покриття тканинною туаллю можуть мати доволі нейтральний вигляд.

Такі принти найкраще вписуються в традиційні стилі дизайну інтер'єру, такі як:

  • французьке кантрі
  • grand-millennial

Як зобразити стиль

Такий класичний стиль можна легко зробити сучасним. Можна поєднувати туаль принти з натуральними матеріалами, такими як відновлена деревина, полірована латунь і натуральний камінь.

Це додає приміщенню вигляд природного шарму, античності ат вишуканості.

До того ж важливо ретельно планувати розташування туальних покриттів на стінах і їх взаємодію з іншим декором.

Дизайнер зазначила, що необхідно досягти збалансованого вигляду, враховуючи місце розташування картин і дзеркал, щоб вони гармонійно доповнювали візерунок туаль.

Класика по-новому: дизайнер показала головний тренд декору стін у 2024 роціКласика по-новому: дизайнер показала головний тренд декору стін у 2024 роціКласика по-новому: дизайнер показала головний тренд декору стін у 2024 році

Дизайн інтер'єру з принтами з тканини (фото: homesandgardens)

Раніше ми повідомляли, який незвичайний стиль кухні буде в тренді у 2024 році.

Також ми писали, які помилки роблять усі, коли вішають штори в будинку.

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