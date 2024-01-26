Классика по-новому: дизайнер показала главный тренд декора стен в 2024 году
Создать неповторимую атмосферу в доме можно только при гармоничном сочетании разных элементов декора. Главным трендом декора стен в 2024 году будут принты из ткани.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.
Что известно о стиле
Мода циклична, и это касается не только одежды, но и дизайна интерьера.
Нью-Йоркский дизайнер интерьеров Кэти Куо рассказала, что в тренды возвращается элемент, уже многие столетия покоряющий сердца ценителей элегантности - ткань toile или туаль.
Речь идет о стильной ткани, которая исторически происходит из Европы и имеет сложные и женские мотивы в мягких цветах.
В современном дизайне интерьера принты из ткани создают эффектное сочетание классики и новаторства. Этот стиль можно изобразить в доме благодаря:
- обоям
- настенных фресок
Дизайнер отметила, что настенные покрытия тканевой туалью могут выглядеть довольно нейтрально.
Такие принты лучше всего вписываются в традиционные стили дизайна интерьера, такие как:
- французское кантри
- grand-millennial
Как изобразить стиль
Такой классический стиль можно легко сделать современным. Можно сочетать туаль принты с натуральными материалами, такими как восстановленная древесина, полированная латунь и камень.
Это придает помещению вид природного шарма, античности и изысканности.
Вдобавок важно тщательно планировать расположение туальных покрытий на стенах и их взаимодействие с другим декором.
Дизайнер отметила, что необходимо достичь сбалансированного вида, учитывая месторасположение картин и зеркал, чтобы они гармонично дополняли узор туаль.
Дизайн интерьера с принтами из ткани (фото: homesandgardens)
Ранее мы сообщали, какой необычный стиль кухни будет в тренде в 2024 году.
Также мы писали, какие ошибки совершают все, когда вешают шторы в доме.