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Классика по-новому: дизайнер показала главный тренд декора стен в 2024 году

Пятница 26 января 2024 19:38
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Классика по-новому: дизайнер показала главный тренд декора стен в 2024 году Какой стиль интерьера будет в моде в 2024 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Создать неповторимую атмосферу в доме можно только при гармоничном сочетании разных элементов декора. Главным трендом декора стен в 2024 году будут принты из ткани.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.

Что известно о стиле

Мода циклична, и это касается не только одежды, но и дизайна интерьера.

Нью-Йоркский дизайнер интерьеров Кэти Куо рассказала, что в тренды возвращается элемент, уже многие столетия покоряющий сердца ценителей элегантности - ткань toile или туаль.

Речь идет о стильной ткани, которая исторически происходит из Европы и имеет сложные и женские мотивы в мягких цветах.

В современном дизайне интерьера принты из ткани создают эффектное сочетание классики и новаторства. Этот стиль можно изобразить в доме благодаря:

  • обоям
  • настенных фресок

Дизайнер отметила, что настенные покрытия тканевой туалью могут выглядеть довольно нейтрально.

Такие принты лучше всего вписываются в традиционные стили дизайна интерьера, такие как:

  • французское кантри
  • grand-millennial

Как изобразить стиль

Такой классический стиль можно легко сделать современным. Можно сочетать туаль принты с натуральными материалами, такими как восстановленная древесина, полированная латунь и камень.

Это придает помещению вид природного шарма, античности и изысканности.

Вдобавок важно тщательно планировать расположение туальных покрытий на стенах и их взаимодействие с другим декором.

Дизайнер отметила, что необходимо достичь сбалансированного вида, учитывая месторасположение картин и зеркал, чтобы они гармонично дополняли узор туаль.

Классика по-новому: дизайнер показала главный тренд декора стен в 2024 годуКлассика по-новому: дизайнер показала главный тренд декора стен в 2024 годуКлассика по-новому: дизайнер показала главный тренд декора стен в 2024 году

Дизайн интерьера с принтами из ткани (фото: homesandgardens)

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