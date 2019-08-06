На кладбище с горстью таблеток: патрульные чудом спасли женщину от суицида (видео)

Коллаж РБК-Украина

Полицейские нашли женщину в шаге от смерти - она теряла сознание

Патрульные спасли молодую женщину от самоубийства в Черновцах. В понедельник, 5 августа, к правоохранителям обратился мужчина с сообщением, что его жена пропала без вести, перед этим отправив сообщение суицидального характера. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Полиция установила, что утром женщина ушла на работу, отправила мужу сообщение с угрозами покончить с собой и перестала отвечать на телефонные звонки.

Муж пропавшей также добавил, что утром ей звонили из кредитной компании и угрожали.

"Раз за разом полицейские звонили женщине. Во время одной из попыток, она ответила: "Не ищите меня, я сейчас там где тихо и спокойно, со своими родными", - сказано в сообщении.

Тогда муж предположил, что она могла пойти на кладбище, где недавно похоронили ее мать. Патрульные вместе с мужем и дочерью направились туда.

"За считанные минуты полуживую гражданку заметили возле могилы матери, в руках женщина держала таблетки", - говорится в публикации.

Патрульная полиция в Черновцах помешала самоубийству женщины (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Найденная была в ужасном состоянии - она продолжала терять сознание. От мужчины инспекторы узнали, что у нее больное сердце. Женщину сразу же доставили до ближайшего медицинского пункта, где ей оказали медицинскую помощь.

Вчера, в 15:45, патрульные получают сообщение «Безвестно отсутствующий». Направляясь на вызов патрульные позвонили заявителя и установили, что его жена ушла утром на работу, потом прислала ему сообщения суицидального характера. С того времени на телефонные звонки не отвечает. Мужчина добавил, что утром ей звонили из кредитной компании и угрожали. Раз за разом полицейские звонили женщине. Во время одной из попыток, она ответила: «Не ищите меня, я сейчас там где тихо и спокойно, со своими родными». Заявитель предположил, что его жена может находиться на кладбище, так как недавно умерла ее мать. Инспекторы вместе с мужем и дочерью направились на кладбище и разделившись начали поиски. За считанные минуты полуживую гражданку заметили возле могилы матери, в руках женщина держала таблетки. Патрульные совместно с мужем немедленно предоставили домедицинскую помощь. Женщина продолжала терять сознание, а от мужчины инспекторы узнали, что у нее больное сердце. Полицейские сразу приняли решение доставить женщину до медицинского пункта, что на улице Горіхівській. Через 2 минуты туда прибыла БСМП, которая госпитализировала гражданку. Ваша жизнь слишком важное и ценное не только для Вас, но и для ваших родных. Пам'помните об этом всегда! Когда дома, когда беда, когда отдых, когда за рулем! Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 6 августа 2019 г.

Патрульная полиция в Черновцах помешала самоубийству женщины (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, недавно патрульная полиция Киева помогла женщине со схватками доехать до роддома.

К слову, сотрудник патрульной полиции Одесской области рассказала, как работают правоохранительные органы. По ее словам, полиция не реагирует на все вызовы, а если и реагирует, то как попало.