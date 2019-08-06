На кладовищі з жменею пігулок: патрульні дивом врятували жінку від суїциду (відео)

Колаж РБК-Україна

Поліцейські знайшли жінку за крок до смерті - вона втрачала свідомість

Патрульні врятували молоду жінку від самогубства в Чернівцях. У понеділок, 5 серпня, до правоохоронців звернувся чоловік з повідомленням, що його дружина зникла без вісти, перед цим надіславши повідомлення суїцидального характеру. Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Поліція встановила, що зранку жінка пішла на роботу, надіслала чоловікові повідомлення з погрозами вкоротити собі віку і перестала відповідати на телефонні дзвінки.

Чоловік зниклої також додав, що зранку їй телефонували з кредитної компанії та погрожували.

"Раз за разом поліцейські телефонували жінці. Під час однієї зі спроб, вона відповіла: "Не шукайте мене, я зараз там де тихо і спокійно, зі своїми рідними", - сказано в повідомленні.

Тоді чоловік припустив, що вона могла піти на кладовище, де нещодавно поховали її матір. Патрульні разом з чоловіком і донькою направилися туди.

"За лічені хвилини напівпритомну громадянку помітили біля могили матері, в руках жінка тримала пігулки", - йдеться в публікації.

Патрульна поліція в Чернівцях завадила самогубству жінки (скрін: facebook.com/KyivOperativ)

Знайдена була в напівпритомному стані і продовжувала втрачати свідомість. Від чоловіка інспектори дізналися, що в неї хворе серце. Жінку одразу ж доправили до найближчого медичного пункту, де їй надали медичну допомогу.

Вчора, о 15:45, патрульні отримують повідомлення «Безвісно відсутній». Направляючись на виклик патрульні зателефонували до заявника та встановили, що його дружина пішла вранці на роботу, згодом надіслала йому повідомлення суїцидального характеру. З того часу на телефонні дзвінки не відповідає. Чоловік додав, що вранці їй телефонували з кредитної компанії та погрожували. Раз за разом поліцейські телефонували жінці. Під час однієї зі спроб, вона відповіла: «Не шукайте мене, я зараз там де тихо і спокійно, зі своїми рідними». Заявник припустив, що його дружина може перебувати на кладовищі, оскільки нещодавно померла її мати. Інспектори разом з чоловіком та донькою направилися на кладовище та розділившись розпочали пошуки. За лічені хвилини напівпритомну громадянку помітили біля могили матері, в руках жінка тримала пігулки. Патрульні спільно з чоловіком негайно надали їй домедичну допомогу. Жінка продовжувала втрачати свідомість, а від чоловіка інспектори дізналися, що в неї хворе серце. Поліцейські одразу прийняли рішення доставити жінку до медичного пункту, що на вулиці Горіхівській. Через 2 хвилини туди прибула ЛШМД, яка госпіталізувала громадянку. Ваше життя надто важливе і цінне не лише для Вас, але і для ваших рідних. Пам'ятайте про це завжди! Коли вдома, коли біда, коли відпочинок чи коли за кермом! Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 6 серпня 2019 р.

Патрульна поліція в Чернівцях завадила самогубству жінки (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, нещодавно патрульна поліція Києва допомогла жінці з переймами дістатися до пологового будинку.

До слова, співробітник патрульної поліції Одеської області розповіла, як працюють правоохоронні органи. За її словами, поліція реагує не на всі виклики, а якщо і реагує, то абияк.