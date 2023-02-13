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Копійчаний пиріг "Зебра" на воді за забутим рецептом наших бабусь

Пиріг "Зебра" (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Пиріг "Зебра" - справжня знахідка, коли обмаль фінансів і часу, а хочеться себе і сім'ю побалувати смачненьким до чаю. Такі десерти любили пекти ще наші бабусі, тож пропонуємо згадати забутий рецепт.

Як приготувати "Зебру", розповіла в Instagram кондитерка Ольга Пустовіт.

Складники:

  • 100 г цукру
  • 180 мл води
  • ваніль
  • 60 г меду
  • 80 г олії
  • 1 пакетик розпушувача
  • 250 г борошна
  • 25 г какао

Покрокове приготування

З'єднайте цукор, ваніль, мед, олію, воду. Додайте борошно і розпушувач, вимісіть. Розділіть тісто на дві частини. В одну половину тіста додайте какао і 20 мл води, вимісіть.

У форму для випікання покладіть посередині дві ложки світлого тіста, зверху дві ложки шоколадного тіста, потім знов світле, шоколадне і т. д.

Випікайте пиріг протягом 35-40 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Наша Зебра готова! Заварюйте чай і смакуйте!

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