Копійчаний пиріг "Зебра" на воді за забутим рецептом наших бабусь

Пиріг "Зебра" - справжня знахідка, коли обмаль фінансів і часу, а хочеться себе і сім'ю побалувати смачненьким до чаю. Такі десерти любили пекти ще наші бабусі, тож пропонуємо згадати забутий рецепт.
Як приготувати "Зебру", розповіла в Instagram кондитерка Ольга Пустовіт.
З'єднайте цукор, ваніль, мед, олію, воду. Додайте борошно і розпушувач, вимісіть. Розділіть тісто на дві частини. В одну половину тіста додайте какао і 20 мл води, вимісіть.
У форму для випікання покладіть посередині дві ложки світлого тіста, зверху дві ложки шоколадного тіста, потім знов світле, шоколадне і т. д.
Випікайте пиріг протягом 35-40 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
Наша Зебра готова! Заварюйте чай і смакуйте!
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