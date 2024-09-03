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“Киевстар” изменяет условия: важная услуга станет платной

Вторник 03 сентября 2024 07:35
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“Киевстар” изменяет условия: важная услуга станет платной “Киевстар” отменяет бесплатную услугу "Сообщить мне" (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Мобильный оператор “Киевстар” с 10 сентября 2024 года вносит существенные изменения в свою продуктовую линейку. Одним из самых заметных нововведений станет переход популярной услуги "Сообщить мне" на платную основу. Вместо нее будет предложена новая услуга под названием "На связи".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании Kyivstar.

Что такое услуга "Сообщить мне" и почему она была популярна?

Услуга "Сообщить мне" позволяла абонентам “Киевстар” бесплатно получать SMS-уведомления о завершении разговора другого абонента. Это было особенно удобно в ситуациях, когда абонент был недоступен, и звонящий хотел связаться с ним позже.

Благодаря этой услуге многие пользователи могли оперативно перезванивать и не терять время на ожидание.

Почему “Киевстар” решил сделать услугу платной?

Компания объясняет свое решение текущей экономической ситуацией и энергетическим кризисом в стране. По словам представителей Киевстар, переход на платную модель является вынужденным шагом, направленным на оптимизацию затрат и обеспечение стабильности работы сети.

Кроме того, с 1 сентября обновятся некоторые архивные тарифные планы с повышением стоимости, но с расширением услуг для абонентов.

Что представляет собой новая услуга "На связи"?

Вместо бесплатных SMS-уведомлений, абонентам будет предложена новая услуга "На связи". Стоимость этой услуги составит 0,33 гривен в день для подписчиков или 10 гривен в месяц для контрактных пользователей.

Функционально она будет похожа на предыдущую услугу, позволяя получать уведомления о завершении разговора. Однако, ключевое отличие заключается в том, что за нее необходимо будет платить.

Напомним, что "Киевстар" стал крупнейшим иностранным инвестором за время полномасштабной войны.

А еще мы писали, что "Киевстар" сообщил о закрытии двух популярных услуг для абонентов.

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