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"Київстар" повідомив про закриття двох популярних послуг

Вівторок 09 квітня 2024 16:56
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"Київстар" повідомив про закриття двох популярних послуг "Київстар" оновлює послугу "Ідеальний роумінг" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Оператор телекомунікацій "Київстар" повідомив про оновлення "Ідеального роумінгу" та закриття двох доступних раніше пакетів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал компанії розповідає, що саме зміниться й для кого.

Коли запрацює оновлена послуга

Згідно з інформацією прес-служби компанії, оновлена послуга "Ідеальний роумінг" стане доступною для всіх абонентів "Київстар" з 17 квітня 2024 року.

Уточнюється, що з цією послугою абоненти можуть і далі спілкуватися за вигідними тарифами у більшості країн світу.

Користувачі, що вже підключили послугу, зможуть користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії.

Що саме змінюється в "Ідеальному роумінгу"

Наголошується, що тепер пакет діятиме, допоки не вичерпаються всі бонуси - максимум 3 роки.

Водночас якщо бонуси закінчаться раніше - пакет відключиться і діятимуть стандартні умови.

"Підключайте одночасно декілька пакетів - максимум 3 заявки за 30 днів", - зауважили у компанії.

Які пакети закривають

У "Київстарі" повідомили також, що планують закрити пакети:

  • "Простий роумінг"
  • "Комфортний роумінг"

У користувачів цих пакетів умови діятимуть до кінця оплаченого періоду.

"Для корпоративних абонентів умови замовлення та користування "Комфортним роумінгом" залишаються без змін", - підсумували у компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Київстар" змінює тарифи - скільки доведеться платити українцям.

Читайте також, яке корисне нововведення "Київстар" готує для своїх абонентів найближчим часом.

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