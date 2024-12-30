4G буде всюди. В Україні впровадять супутниковий зв’язок Starlink: що відомо

Деталі угоди

Нова технологія дасть змогу абонентам в Україні залишатися на зв'язку навіть у тих районах, де наземна мережа не функціонує.

Очікується, що в четвертому кварталі 2025 року українці зможуть надсилати текстові повідомлення через супутникову мережу, а пізніше сервіс розшириться на голосовий зв'язок і передачу даних.

Як супутники допомагають Україні залишатися на зв'язку в умовах війни

Від початку російського вторгнення в лютому 2022 року комунікаційна мережа України регулярно зазнає атак. У цих умовах портативні термінали Starlink відіграють ключову роль, забезпечуючи доступ до високошвидкісного інтернету для військових і цивільного населення.

У січні 2024 року компанія Starlink вивела на орбіту свої перші супутники, що надають прямий зв'язок із мобільними телефонами. SpaceX активно розвиває цю технологію, співпрацюючи з іншими компаніями, включно з T-Mobile, для усунення так званих "мертвих зон" зв'язку.

Варто зазначити, що в минулому році телекомунікаційний холдинг Veon підписав угоду з британською компанією OneWeb щодо інтеграції супутникових послуг із наземною мережею в Україні.

Термінали OneWeb здатні підключати сотні користувачів одночасно і можуть працювати на сонячній енергії. На орбіті вже близько 550 супутників OneWeb, а в майбутньому планується запуск додаткових апаратів з використанням ракет SpaceX, що належать Ілону Маску.