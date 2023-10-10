У київському ВНЗ сказали, як борються зі студентами, які хочуть "відкосити" від мобілізації

За словами міністра, Київська школа економіки бореться зі студентами, які вступили не вчитися, а отримати відстрочку від мобілізації. Він навіть декілька прикладів, як студенти використовують свій статус.

"Наприклад, до нас вступив один публічний діяч, з дуже гарною репутацією. Він вже має пару дипломів, один з них Київської школи економіки. Виявилось, він не збирається вчитись, а просто хоче бути зарахованим, брати академічні відпустки, тягнути навчання. На жаль, він гарно пройшов вступну кампанія і ми не могли його відсікти. Ми не втручаємось в систему прийняття рішень про зарахування. Але на перших тижнях з ним поговорив хтось з керівників про те, що так поводитись неетично і неприпустимо. Що спільнота про це буде знати все одно, і що його репутація буде зруйнована. А також доведеться вчитись все одно. Він/вона забрав/ла документи", - розповів Милованов.

Ще одна історія - людина добре вчиться і раптом починає просити дозвіл на індивідуальний план навчання, якій на рік довший. Переважно це пояснюють навантаженням на роботі, проблемами вдома, травмами від війни у себе чи родичів.

"На початку війни ми ставились з розумінням і дозволяли таке. Зараз майже повністю заборонили, бо цим механізмом зловживають, щоб продовжити статус студента і відстрочку від мобілізації. Ми використовуємо формальні та неформальні методи для того, щоб у нас не вчились люди, які зловживають освітою заради відстрочки від мобілізації", - додав міністр.

Він вибачився перед всіма, хто його просив розглянути, вникнути, піти на зустріч, зрозуміти обставини конкретної людини та повідомив, що він цього робити не буде. І якщо взнає, що хтось це робить в KSE - звільнить з роботи.

Милованов підкреслив, що система у навчальному закладі побудована таким чином, що він не має ніякого впливу на приймальну комісію. Нещодавно до нього звернувся знайомий бізнесмен, бо комусь не вистачило трьох балів. І при відмові - він образився.

Крім того, міністр назвав єдину умову, при якій він готовий уважно розбиратися у ситуації.

"Єдине, що я можу, це попросити надати мені інформацію, щоб перевірити чи немає помилки, а помилки бувають, і скарги до мене напряму інколи дозволяють такі помилки виправити. Чесно? Я пишаюсь, що цей бізнесмен на мене ображений. Хай ходить по людям і розказує який я поганий і не ціную дружбу. Це гарна реклама. Я ненавиджу людей, які мені дзвонять і просять прийняти когось в KSE з порушенням правил. Ми не будемо такого робити. Поки я є президентом, я вам це обіцяю і гарантую. В Україні мають бути університети на які не можна натиснути. І ми один з них", - підкреслив він.

Також президент KSE повідомив, що цей університет - не для всіх, і він не підходить для тих, хто не хоче багато вчитися і працювати над собою, хто не готовий змінюватися, хто хоче сховатися від армії або просто купити диплом.

Милованов додав, що на базі KSE спробують відкрити військову кафедру, щоб ті, хто хоче, могли отримати військову професію.

"Це складно, майже неможливо, але ми будемо це робити. Приватному вузу мають дозволити мати військову кафедру, ми там будемо готувати аналітиків і розвідників", - додав він.