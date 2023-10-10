В киевском ВУЗе сказали, как борются со студентами, желающими "откосить" от мобилизации

По словам министра, Киевская школа экономики борется со студентами, поступившими не учиться, а получить отсрочку от мобилизации. Он даже несколько примеров, как студенты используют свой статус.

"Например, к нам поступил один публичный деятель, с очень хорошей репутацией. У него уже есть пару дипломов, один из них Киевской школы экономики. Оказалось, он не собирается учиться, а просто хочет быть зачисленным, брать академические отпуска, тянуть учебу. К сожалению, он хорошо прошел вступительную кампанию и мы не могли его отсечь. Мы не вмешиваемся в систему принятия решений о зачислении, но на первых неделях с ним поговорил кто-то из руководителей, что так вести себя неэтично и недопустимо. Что сообщество об этом будет знать все равно, и что его репутация будет разрушена. А также придется учиться все равно. Он/она забрал/ла документы", - рассказал Милованов.

Еще одна история - человек хорошо учится и вдруг начинает просить разрешение на индивидуальный план обучения, который на год длиннее. Преимущественно это объясняют нагрузкой на работе, проблемами дома, травмами от войны у себя или родственников.

"В начале войны мы относились с пониманием и позволяли такое. Сейчас почти полностью запретили, потому что этим механизмом злоупотребляют, чтобы продлить статус студента и отсрочку от мобилизации. Мы используем формальные и неформальные методы для того, чтобы у нас не учились люди, злоупотребляющие образованием ради отсрочки от мобилизации", – добавил министр.

Он принес извинения всем, кто его просил рассмотреть, вникнуть, пойти на встречу, понять обстоятельства конкретного человека и сообщил, что он этого делать не будет. И если узнает, что кто-то это делает в KSE - уволит с работы.

Милованов подчеркнул, что система в учебном заведении построена таким образом, что он не имеет никакого влияния на приемную комиссию. Недавно к нему обратился знакомый бизнесмен, потому что кому-то не хватило трех баллов. И при отказе - он обиделся.

Кроме того, министр назвал единственное условие, при котором готов внимательно разбираться в ситуации.

"Единственное, что я могу, это попросить предоставить мне информацию, чтобы проверить нет ли ошибки, а ошибки бывают, и жалобы ко мне напрямую иногда позволяют такие ошибки исправить. Честно? Я горжусь, что этот бизнесмен на меня обижен. Пусть ходит по людям и рассказывает, какой я плохой и не ценю дружбу. Я ненавижу людей, которые мне звонят и просят принять кого-то в KSE с нарушением правил. Мы не будем такого делать. Пока я являюсь президентом, я вам это обещаю и гарантирую. В Украине должны быть университеты, на которые нельзя надавить. И мы один из них", - подчеркнул он.

Также президент KSE сообщил, что этот университет - не для всех, и он не подходит для тех, кто не хочет много учиться и работать над собой, кто не готов меняться, кто хочет скрыться от армии или просто купить диплом.

Милованов добавил, что на базе KSE попытаются открыть военную кафедру, чтобы желающие могли получить военную профессию.

"Это сложно, почти невозможно, но мы будем это делать. Частному вузу должны разрешить иметь военную кафедру, мы там будем готовить аналитиков и разведчиков", - добавил он.