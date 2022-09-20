UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київському політесі "декомунізували" стеллу героїв: як оновлять монумент (фото)

Колаж РБК-Україна: у КПІ розповіли про "декомунізацію" монумента бойової слави
Автор: Володимир Костирін

На території Київського політехнічного інституту у парку у кампусі на стелі героїв прибрали радянську символіку - знесли орден Леніна та герб СРСР, замість яких встановлять логотип знаменитого вишу.

Про це розповіла керівниця Студради КПІ Єлизавета Малкіна у своєму Telegram.

Також вона опублікувала фото, як відбувається "декомунізація" столичного політеху.

Стеллу КПІшників-героїв із монолітного тонованого бетону вирішили очистити від символіки комуністичної ідеології ще влітку. Монумент також зібралися перефарбувати.

"Реконструкція триває. Пам'ятник вже фарбують, чекаю на фінальну версію", - повідомила Малкіна.

У КПІ "декомунізують" монумент бойової слави у парку (фото: t.me/informalkina)

У ректораті вишу ще у червні інформували про плани провести таку реконструкцію монумента, розташованого біля входу до парку Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

За словами голови Вченої ради КПІ Михайла Ільченка, у ході напрацьованих змін "замість радянської символіки з'явиться логотип КПІ, а пам'ятник втратить червоний колір".

Монумент бойової слави, встановлений на проспекті Перемоги, 37, неподалік станції метро "Політехнічний інститут" біля парку, було відкрито 1967 року.

Монумент бойової слави у парку КПІ у Києві виглядав так (фото: kpi.ua)

На лицьовому боці стели зведено горельєф із двома скульптурами, а на фасадній - накладено бронзовий радянський орден Великої Вітчизняної війни та присвячений напис бронзовими літерами: "Мужнім, самовідданим, непереможним". На тильній стороні стели - слова українського поета А.С. Малишка: "Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смepтi на землі".

Раніше повідомлялося, що влітку в КПІ спалахнув скандал через викладача, який просував "русский мир", називаючи українську мову "сухою та убогою".

Нагадаємо також, що у Верховній Раді хочуть провести деколонізацію та деокупацію української культури.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКПИ