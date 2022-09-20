RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевском политехе "декоммунизировали" стеллу героев: как обновят монумент (фото)

Коллаж РБК-Украина: в КПИ рассказали о "декоммунизации" монумента боевой славы
Автор: Владимир Костырин

На территории Киевского политехнического института в парке в кампусе на стеле героев убрали советскую символику - снесли орден Ленина и герб СССР, вместо которых установят логотип знаменитого вуза.

Об этом рассказала руководитель Студсовета КПИ Елизавета Малкина в своем Telegram.

Также она опубликовала фото, как проходит "декоммунизация" столичного политеха.

Стеллу КПИшников-героев из монолитного тонированного бетона решили очистить от символики коммунистической идеологии еще летом. Монумент также собрались перекрасить.

"Реконструкция продолжается. Памятник уже красят, жду финальную версию", - сообщила Малкина.

В КПИ "декоммунизируют" монумент боевой славы в парке (фото: t.me/informalkina)

В ректорате вуза еще в июне информировали о планах провести такую реконструкцию монумента, расположенного около входа в парк Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

По словам председателя Ученого совета КПИ Михаила Ильченко, в ходе наработанных изменений "вместо советской символики появится логотип КПИ, а памятник потеряет красный цвет".

Монумент боевой славы, установленный на проспекте Победы, 37, недалеко от станции метро "Политехнический институт" возле парка, был открыт в 1967 году.

Монумент боевой славы в парке КПИ в Киеве выглядел так (фото: kpi.ua)

На лицевой стороне стелы возведен горельеф с двумя скульптурами, а на фасадной - наложен бронзовый советский орден Великой Отечественной войны и посвященная надпись бронзовыми буквами: "Мужественным, самоотверженным, непобедимым". На тыльной стороне стелы - слова украинского поэта А.С. Малышка: "Кто за свободу вышел против смерти, тому нет смерти на земле".

Ранее сообщалось, что летом в КПИ вспыхнул скандал из-за преподавателя, который продвигал "русский мир", называя украинский язык "сухим и убогим".

Напомним также, что в Верховной Раде хотят провести деколонизацию и деоккупацию украинской культуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКПИ