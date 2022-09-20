В Киевском политехе "декоммунизировали" стеллу героев: как обновят монумент (фото)

Также она опубликовала фото, как проходит "декоммунизация" столичного политеха.

Стеллу КПИшников-героев из монолитного тонированного бетона решили очистить от символики коммунистической идеологии еще летом. Монумент также собрались перекрасить.

"Реконструкция продолжается. Памятник уже красят, жду финальную версию", - сообщила Малкина.

В КПИ "декоммунизируют" монумент боевой славы в парке (фото: t.me/informalkina)

В ректорате вуза еще в июне информировали о планах провести такую реконструкцию монумента, расположенного около входа в парк Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

По словам председателя Ученого совета КПИ Михаила Ильченко, в ходе наработанных изменений "вместо советской символики появится логотип КПИ, а памятник потеряет красный цвет".

Монумент боевой славы, установленный на проспекте Победы, 37, недалеко от станции метро "Политехнический институт" возле парка, был открыт в 1967 году.

Монумент боевой славы в парке КПИ в Киеве выглядел так (фото: kpi.ua)

На лицевой стороне стелы возведен горельеф с двумя скульптурами, а на фасадной - наложен бронзовый советский орден Великой Отечественной войны и посвященная надпись бронзовыми буквами: "Мужественным, самоотверженным, непобедимым". На тыльной стороне стелы - слова украинского поэта А.С. Малышка: "Кто за свободу вышел против смерти, тому нет смерти на земле".