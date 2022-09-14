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В Раде хотят провести деколонизацию и деоккупацию украинской культуры

Новина українською →
Украина, Среда 14 сентября 2022 15:24
В Раде хотят провести деколонизацию и деоккупацию украинской культуры Фото: Рада хочет деколонизировать украинскую культуру (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народные депутаты предлагают усилить процесс декоммунизации в Украине. В частности, провести деколонизацию и деоккупацию культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №7721-1.

Проект закона "О дальнейшей деколонизации, деоккупации и суверенизации культурного пространства Украины" внесли в парламент 14 сентября.

Авторы документа отмечают, что процесс декоммунизации национального культурного пространства проходит медленно, поэтому его нужно ускорить и усилить.

В пояснительной записке говорится о том, что Украина должна избавиться от любых маркеров колониальной зависимости. Речь идет не только о советских и коммунистических символах, но и о пропаганде российской имперской политики.

Нардепы предлагают:

  • запретить антиукраинскую и пророссийскую пропаганду;
  • ограничить использование символов колониального прошлого в публичном пространстве;
  • урегулировать вопрос деколонизации, деокупации и суверенизации культурного пространства в СМИ, сооружении памятников, культуре, образовании, вероисповедании.

Также юридическим лицам хотят запретить использовать в названиях и наименованиях:

  • полное или сокращенное наименование государственных органов или органов самоуправления, или производные от этих наименований, исторические государственные наименования, перечень которых устанавливает Кабмин;
  • российскую символику войны;
  • аббревиатуры и производные термины, запрет использования которых предусмотрен законом.

Напомним, ранее Рада запретила использовать российскую музыку в общественных местах и медиа.

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