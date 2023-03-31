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До Київського зоопарку прийшла весна: неймовірно милі фото його мешканців

Фото: у Київський зоопарк прийшла весна (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Людмила Жукова

До Київського зоопарку прийшла весна. З потеплінням та сонцем мешканці звіринцю все частіше проводять час на свіжому повітрі. Подивіться, які милі звірі радіють приходу весни.

Фотографії тварин показали на сторінці Facebook Київського зоопарку.

Співробітники звіринцю розповідають, що пелікани вже вийшли на свій улюблений ставок. Також потроху виходять із теплих барліг ведмеді.

Олені, альпаки, верблюди та коні Пржевальського також насолоджуються відкритими вольєрами, радіючи першій зеленій траві.

"Важливо прогулюється наш слоник, вдихаючи аромат весняних первоцвітів. Жмуряться на сонечку тигри, рисі, лісові коти та леви. Вовтузяться забавні носухи та єноти. Лебеді, гуси та качки діловито оглядають майбутні місця для своїх гнізд. Старий парк зеленіє, повний зграй. дроздів та грайливих білочок", - повідомили у зоопарку.

У Київському зоопарку радіють сонцю звірі (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Нагадаємо, що на деревах у Чернівцях оселилися тропічні птахи.

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику показали вишуканих тварин.

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