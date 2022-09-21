У Київській області на позиціях окупантів знайшли розтрощену гітару з унікальним номером (фото)

У Київській області в квітні на позиціях, з яких втекли російські окупанти, бійці тероборони знайшли розтрощену гітару з унікальним номером. Інструмент уже безкоштовно відреставрував майстер з Ізраїля.
Про це повідомили на сторінці 112 Бригади територіальної оборони міста Києва.
Зокрема, тепер у мережі розшукують власника інструменту. Гітару знайшли на позиції, яка розташовувалися у котеджному містечку "Макарівські дачі", недалеко від Копилова.
Зазначається, що вперше гітару знайшов тероборонівець Андрій Малик, який поїхав на позиції супроводжувати журналістів. Там він побачив розтрощену гітару, і оскільки сам - музикант, то вирішив її сфотографувати.
Після цього фото поширилось мережею та опинилися в одній із гітарних спільнот, де і було помічене майстром з Ізраїля Сашою Ханіним.
"26 квітня сапери знову поїхали в те село і забрали гітару з позицій. З нею був ще й чохол. Може, за ним також її впізнають. Залишки гітари в чохлі відправили майстру. І от кілька днів тому майстер надіслав відео, що гітара готова", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, майстер навмисно залишив помітними сліди реставрації, які нагадуватимуть, що пережив інструмент.
Як гітара виглядає після реставрації (facebook.com/112btro)
Раніше ми повідомляли, що український військовий зіграв гімн на скрипці, яку хотіли вкрасти окупанти.
Також ЗСУ показали занедбані позиції окупантів у Харківській області.