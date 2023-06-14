Київський метрополітен показав "нові" польські вагони: відео і фото

Як виглядають варшавські вагони

Минулого тижня до столиці прибули ще 6 вагонів від варшавського метрополітену. Київський метрополітен уже отримав 12 із 60 запланованих.

"Для столичного метрополітену це відчутна підтримка від європейських колег, адже більша частина рухомого складу виготовлена за радянських часів. Як і будь-яка техніка, поїзди метро потребують планових ремонтів, тому отримані вагони будуть використані як технічні донори для заміни обладнання, вузлів і деталей наявного парку вагонів метрополітену при проведенні їх технічного обслуговування та ремонту", - заявив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Київ уже отримав 12 вагонів із 60 (фото: Facebook.com/kyivmetro)

Додамо, що варшавський метрополітен передає вагони серії 81-717 київському метрополітену. Перші 6 вагонів наша столиця отримала наприкінці квітня. Решту Київ має отримати поетапно до кінця цього року.

Що відомо про "нові" вагони

Потяги серії 81 для Варшави випускали у російських Митищах з 1989 року.

Після тривалої експлуатації поляки вагони модернізували. Зокрема, у них переробили вентиляційну систему, додали кондиціонери та замінили сидіння й загалом інтер’єр салонів.

Польська сторона наголошує, що всі ці поїзди справні й пройшли необхідні ремонтні роботи.

Відомо, що останній ремонт такого типу вагонів відбувся у 2017-2022 роках. Окремі поїзди цієї серії проїхали від одного до 2,4 млн км.