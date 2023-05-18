У Києві змінили назву двох станцій метро

Депутати Київради, у четвер, 18 травня, прийняли рішення щодо перейменування двох чинних станцій метрополітену. Окрім цього було перейменовано одну проєктну зупинку метро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Окрім цього було перейменовано одну з майбутніх зупинок метро, які будуються на Виноградарі. Відтепер станція метро "Проспект Правди" матиме назву "Варшавська". Таку назву вона отримала в честь польської столиці Варшави - міста-побратима Києва.

Відтепер станція метро "Дружби народів" буде називатись "Звіринецькою" - на честь історичної назви місцевості, відомої з часів Київської Русі. А станція "Площа Льва Толстого" - "Площа Українських героїв".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Київський метрополітен з понеділка, 15 травня, зменшить інтервали між потягами, а також відкриє додаткові виходи на деяких станціях.

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