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Київське метро змінило графік поїздів: що відомо

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Київ, Понеділок 15 травня 2023 08:31
Київське метро змінило графік поїздів: що відомо Фото: У Києві метро змінило графік руху (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Київський метрополітен із 15 травня 2023 року скорочує інтервали руху поїздів. Також у підземці відкриють входи на станції, які раніше були закриті.

Про нововведення у столичному метро повідомили у Київському метрополітені на Facebook.

Як їздитимуть потяги з 15 травня

Відтепер на кожній лінії метрополітену буде зменшено інтервали між поїздами.

Час очікування у години пік у будні дні складе 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин. Також буде збільшено парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.

Зазначимо, що досі інтервал між рухами поїздів на вихідні становив 10 хвилин.

На яких станціях відкриють другі виходи

Червона лінія:

  • "Святошин" вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;
  • "Нивки" вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;
  • "Лівобережна" вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;
  • "Чернігівська" вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.

Синя лінія:

  • "Героїв Дніпра" вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;
  • "Контрактова площа" вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;
  • "Васильківська" вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.

Зелена лінія:

  • "Позняки" вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;
  • "Харківська" вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.

Пасажирам нагадали, що на станції "Оболонь" працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається закритим через проведення ремонтних робіт у підземному переході.

Нагадаємо, у Києві обмежували рух зеленою гілкою метро і закривали станцію "Сирець" через технічну несправність.

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