Київське метро змінило графік поїздів: що відомо
Київський метрополітен із 15 травня 2023 року скорочує інтервали руху поїздів. Також у підземці відкриють входи на станції, які раніше були закриті.
Про нововведення у столичному метро повідомили у Київському метрополітені на Facebook.
Як їздитимуть потяги з 15 травня
Відтепер на кожній лінії метрополітену буде зменшено інтервали між поїздами.
Час очікування у години пік у будні дні складе 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин. Також буде збільшено парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.
Зазначимо, що досі інтервал між рухами поїздів на вихідні становив 10 хвилин.
На яких станціях відкриють другі виходи
Червона лінія:
- "Святошин" вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;
- "Нивки" вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;
- "Лівобережна" вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;
- "Чернігівська" вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.
Синя лінія:
- "Героїв Дніпра" вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;
- "Контрактова площа" вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;
- "Васильківська" вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.
Зелена лінія:
- "Позняки" вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;
- "Харківська" вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.
Пасажирам нагадали, що на станції "Оболонь" працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається закритим через проведення ремонтних робіт у підземному переході.
Нагадаємо, у Києві обмежували рух зеленою гілкою метро і закривали станцію "Сирець" через технічну несправність.