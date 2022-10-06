Київський актор-зірка "Золотого гусака" виїхав до Росії та вітає війну

Що пише у соцмережах Віктор Цекало

Цікаво, що за два дні до повномасштабного вторгнення росіян в Україну (22 лютого) Цекало готувався до святкування "дня захисника вітчизни", опублікувавши дивне відео в Instagram, де він постав у військовій формі.

Що хотів сказати цим артист? Напевно те, що він підтримує РФ із її святами родом із СРСР.

У день повномасштабного вторгнення РФ в Україну (24 лютого), і коли на Київ летіли російські ракети Віктор Цекало вважав за потрібне не публікувати зовсім нічого...

Натомість 25 лютого він запостив кадр з якогось другосортного кіно та показав своє фото у метелику. На знімку актор зображений із російськими рублями...

Віктор Цекало мовчить про війну в Україні (фото: instagram.com/viktorsekalo)

А ось 26 лютого Цекало вже опублікував фото поганої якості у своєму стилі з пропозицією поміняти авто на хорошу роль. Мабуть, справи в нього йшли зовсім кепсько.

Киянин Цекало переїхав до Москви (фото: instagram.com/viktorsekalo)

Навесні 2022 року Віктор демонструє своїм підписникам у мережі своє життя у столиці РФ – Москві.

Там він живе зі своїм собакою, знімками якого охоче ділиться із фанатами. На кадрах можна побачити напівпорожню кімнату, в якій актор у різних позах знімається з улюбленцем на прізвисько Мішутка.

Віктор Цекало у московській квартирі із собакою (фото: instagram.com/viktorsekalo)

А всього тиждень тому зрадник Цекало знову показався прихильникам із собакою, підписавши фото: "І ніхто нам більше не потрібен".

Український актор із собакою в Росії (фото: instagram.com/viktorsekalo)

Чим займається у Москві український актор

Окрім своєї мовчанки про війну на батьківщині та знімків із собакою, артист, як виявилося, із задоволенням знімається у серіалах, які показують на пропагандистському каналі "Росія 1".

Віктор Цекало знімається у російських серіалах (фото: instagram.com/viktorsekalo)

Для довідки

Віктора Цекало український глядач пам'ятає як автора гумористичного шоу "Золотий гусак", "Біла ворона", "Я пам'ятник собі спорудив". З 2000 він постійно грав у столичному театрі "Браво", а у 2020 році втік до Москви.

Також він є братом Олександра Цекало (колишнього чоловіка скандальної співачки Лоліти та Віри Брежнєвої).

Віктор Цекало виїхав до Москви у 2020 році (фото: instagram.com/viktorsekalo)