Киевский актер-звезда "Золотого гуся" уехал в Россию и приветствует войну

Что пишет в соцсетях Виктор Цекало

Интересно, что за два дня до полномасштабного вторжения россиян в Украину (22 февраля) Цекало готовился к празднованию "дня защитника отечества", опубликовав странное видео в Instagram, где он предстал в военной форме.

Что хотел сказать этим артист? Наверняка то, что он поддерживает РФ с ее праздниками родом из СССР.

В день полномасштабного вторжения РФ в Украину (24 февраля)и когда на Киев летели российские ракеты Виктор Цекало посчитал нужным не публиковать ровным счетом ничего...

Зато 25 февраля он запостил кадр из какого-то второсортного кино и показал свое фото в бабочке. На снимке актер изображен с российскими рублями...

Виктор Цекало молчит о войне в Украине (фото: instagram.com/viktorsekalo)

А вот 26 февраля Цекало уже запостил фото плохого качества в своем стиле с преложением поменять авто на хорошую роль. Видимо, дела у него шли не совсем гладко.

Киевлянин Цекало переехал в Москву (фото: instagram.com/viktorsekalo)

Весной 2022 года Виктор демонстрирует своим подписчикам в сети свою жизнь в столице РФ - Москве.

Там он живет со своей собакой, снимками которой охотно делится с фанатами. На кадрах можно увидеть полупустую комнату, в которой актер в разных позах снимается с любимцем по кличке Мишутка.

Виктор Цекало в московской квартире с собакой (фото: instagram.com/viktorsekalo)

А всего неделю назад предатель Цекало снова показался подписчикам с собакой, подписав фото: "И никто нам больше не нужен".

Украинский актер с собакой в России (фото: instagram.com/viktorsekalo)

Чем занимается в Москве украинский актер

Помимо своего молчания про войну на родине и снимков с собакой, артист, как оказалось, с удовольствием снимается в сериалах, которые показывают на пропагандистском канале "Россия 1".

Виктор Цекало снимается в российских сериалах (фото: instagram.com/viktorsekalo)

Для справки

Виктора Цекало украинский зритель помнит как автора юмористического шоу "Золотой гусь", "Белая ворона", "Я памятник себе воздвиг". С 2000 года он постоянно играл в столичном театре "Браво", а в 2020 году сбежал в Москву.

Также он является братом Александра Цекало (бывшего мужа скандальной певицы Лолиты и Веры Брежневой).

Виктор Цекало уехал в Москву в 2020 году (фото: instagram.com/viktorsekalo)