Київське метро показало новенькі вагони з Польщі: як вони виглядають (відео)

Як виглядають вагони

Варшавський метрополітен передає вагони серії 81-717 київському метрополітену. Зазначимо, що вагони вже були у використанні, проте поляки їх помітно модернізували.

Зокрема, переробили вентиляційну систему, додали кондиціонери, замінили сидіння й загалом інтер'єр салонів. Разом із тим всі вони справні й пройшли необхідні ремонтні роботи.

Крім того, фахівці "Київського метрополітену" поетапно здійснюють огляд та перевірку отриманих вагонів, зокрема механічної частини. Отримані столицею вагони використають як технічні донори для капітальних ремонтів рухомого складу, які зараз на рейсах.

Скільки ще планують передати поляки

Перші шість вагонів Київ отримав наприкінці квітня. Наступна шістка надійшла у червні. Разом із новою партією загальна кількість вагонів становить 18 штук.

Загалом же поляки зобов'язалися передати Україні 60 вагонів. Тому до кінця 2023 року повинні приїхати ще 42 "подарунки" для підземки.