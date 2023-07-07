Киевское метро показало новенькие вагоны из Польши: как они выглядят (видео)

Как выглядят вагоны

Варшавский метрополитен передает вагоны серии 81-717 киевскому метрополитену. Отметим, что вагоны уже использовались, однако поляки их заметно модернизировали.

В частности, переработали вентиляционную систему, добавили кондиционеры, заменили сиденья и интерьер салонов. Вместе с тем, все они исправны и прошли необходимые ремонтные работы.

Кроме того, специалисты "Киевского метрополитена" поэтапно проводят осмотр и проверку полученных вагонов, в частности механической части. Полученные столицей вагоны используют в качестве технических доноров для капитальных ремонтов подвижного состава, которые сейчас находятся на рейсах.

Сколько еще планируют передать поляки

Первые шесть вагонов Киев получил в конце апреля. Следующая шестерка пришла в июне. Вместе с новой партией общее количество вагонов составляет 18 штук.

Всего же поляки обязались передать Украине 60 вагонов. Поэтому до конца 2023 года должны приехать еще 42 "подарка" для подземки.