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Київське "Динамо" напередодні матчу з "Фенербахче" провело для вболівальників автограф-сесію

Фото: київське "Динамо" напередодні матчу з "Фенербахче" провело для вболівальників автограф-сесію (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Київське "Динамо" перебуває в Кракові, куди перебралося зі Львова після перемоги над "Кривбасом" для підготовки до наступного матчу Ліги Європи проти турецького "Фенербахче". Команда поселилася в готелі Novotel Krakow City West, куди запросила вболівальників на автограф-сесію.

Про це повідомляє сайт "Динамо".

Зазначається, що в автограф-сесії взяли участь Віктор Циганков, Ілля Забарний, Олександр Караваєв і Олександр Сирота.

Кількасот шанувальників "біло-синіх" завітали на зустріч, щоб побачитися та поспілкуватися з улюбленими гравцями, отримати автографи та зробити фотографії на згадку. Хол готелю наповнився динамівською та українською символікою, радісними усмішками та щирими емоціями.

На завершення зустрічі динамівці зробили загальне фото зі своїми гостями, проголосивши гасло єдності всіх українців - "Слава Україні! Героям слава!".

Нагадаємо, заключний матч групового етапу Ліги Європи "Динамо" - "Фенербахче" пройде на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського 3 листопада (початок - о 21:00 за місцевим часом, 22:00 за Києвом).

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Динамо