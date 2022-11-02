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Киевское "Динамо" в преддверии матча с "Фенербахче" провело для болельщиков автограф-сессию

Фото: киевское "Динамо" в преддверии матча с "Фенербахче" провело для болельщиков автограф-сессию (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Киевское "Динамо" находится в Кракове, куда перебралось из Львова после победы над "Кривбассом" для подготовки к следующему матчу Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Команда поселилась в отеле Novotel Krakow City West, куда пригласила болельщиков на автограф-сессию.

Об этом сообщает сайт "Динамо".

В автограф-сессии приняли участие Виктор Цыганков, Илья Забарный, Александр Караваев и Александр Сирота.

Несколько поклонников "бело-синих" посетили встречу, чтобы увидеться и пообщаться с любимыми игроками, получить автографы и сделать фотографии в память. Холл гостиницы наполнился динамовской и украинской символикой, радостными улыбками и искренними эмоциями.

В завершение встречи динамовцы сделали общее фото со своими гостями, провозгласив лозунг единства всех украинцев - "Слава Украине! Героям слава!"

Напомним, заключительный матч группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Фенербахче" пройдет на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского 3 ноября (начало – в 21:00 по местному времени, 22:00 по Киеву).

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Динамо