Київська лікарня отримала сучасну техніку для лікування воїнів ЗСУ: з’явилися фото

За його словами, до столичних медзакладів потрапляють наші захисники, які потребують відновлення функцій органів і систем, а також покращення естетичного вигляду травмованих ділянок тіла. Тому нове сучасне обладнання вкрай необхідне сьогодні.

“У новому відділенні реконструктивно-пластичної хірургії, що в червні цього року було відкрито на базі однієї зі столичних лікарень для надання високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям, уже проліковано 46 воїнів ЗСУ”, - розповів Поворозник.

Сучасне й унікальне обладнання, яке надали відділенню однієї з лікарень бельгійці, дозволить надавати на більш якісному рівні медичні послуги. А це означає швидше відновлення пацієнтів.

Обладнання, яке передали бельгійці одній зі столичних лікарень (фото: facebook.com/povoroznyk.m)