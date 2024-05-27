На Київщині - спалах небезпечного захворювання: про що йдеться та де встановлено карантин

На території мисливських угідь у Київській області було зареєстровано спалах захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповідає, де саме стався спалах захворювання, де встановлено карантин, а також як запобігти виникненню захворювання у свиней.