На Київщині - спалах небезпечного захворювання: про що йдеться та де встановлено карантин
На території мисливських угідь у Київській області було зареєстровано спалах захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розповідає, де саме стався спалах захворювання, де встановлено карантин, а також як запобігти виникненню захворювання у свиней.
Де зареєстрували спалах захворювання
Спалах захворювання на африканську чуму серед диких свиней було зареєстровано 21 травня на території мисливських угідь ТОВ "СМГ "Переяславське" Бориспільського району Київської області.
З огляду на це місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Бориспільській районній державній (військовій) адміністрації вирішила:
- квадрат мисливського господарства (де було виявлено труп тварини) - оголосити епізоотичним вогнищем
- встановити карантин
- затвердити план заходів щодо профілактики - щодо недопущення поширення та ліквідації захворювання на африканську чуму свиней
Де саме було встановлено карантин
Згідно з повідомленням Держпродспоживслужби, до зони захисту увійшли:
- мисливські угіддя Київського обласного мисливсько-рибальського виробничого об'єднання Київської обласної ради УТМР та ТОВ "СМГ "Переяславське"
- населені пункти Ташанської сільської територіальної громади Бориспільського району з прилеглими до них територіями (с. Дениси, с. Положаї)
Водночас до зони нагляду увійшли:
- мисливські угіддя Київського обласного мисливсько-рибальського виробничого об'єднання Київської обласної ради УТМР та ТОВ "СМГ "Переяславське"
- свиногосподарство ПП "Соснова"
- свиногосподарство ПП "Строкова-Агро"
- свиногосподарство ПП "Земля Переяславщини"
- населені пункти Бориспільського району з прилеглими до них територіями (с. Шевченкове, с. Ташань, с. Помоклі (Ташанська сільська територіальна громада); с. Капустинці, с. Добраничівка, с. Фарбоване, с. Трубівщина (Яготинська міська територіальна громада); с. Соснова (Студениківська сільська територіальна громада)
Наголошується, що фахівцями ветеринарної медицини Держпродспоживслужби вживаються всі заходи, що передбачені Інструкцією з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней.
Як запобігти виникненню захворювання у свиней
Аби запобігти виникненню захворювання, експерти рекомендують власникам індивідуальних господарств, які вирощують свиней, дотримуватися таких правил:
- не переміщувати свиней без погодження з територіальним органом Держпродспоживслужби відповідної зони обслуговування
- своєчасно проводити ідентифікацію поголів'я свиней
- дотримуватись умов біозахисту власникам свиногосподарств усіх форм власності
- періодично обробляти свиней та приміщення проти кровосисних комах (кліщів, вошей, блох)
- постійно вести боротьбу з гризунами
- не купувати м'ясо та інші продукти зі свинини на стихійних ринках або в місцях несанкціонованої торгівлі
- здійснювати подвірний забій лише з дозволу ветеринарних фахівців Держпродспоживслужби
- негайно повідомляти Держпродспоживслужбу про випадки захворювання чи загибелі свиней
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені "воскресили" вампірку ХVI століття, яка поширювала чуму.
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