В Киевской области - вспышка опасного заболевания: о чем речь и где установлен карантин
На территории охотничьих угодий в Киевской области была зарегистрирована вспышка заболевания африканской чумой свиней (АЧС).
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказывает, где именно произошла вспышка заболевания, где установлен карантин, а также как предотвратить возникновение заболевания у свиней.
Где зарегистрировали вспышку заболевания
Вспышка заболевания африканской чумой среди диких свиней была зарегистрирована 21 мая на территории охотничьих угодий ООО "СОХ "Переяславское" Бориспольского района Киевской области.
Учитывая это, местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Бориспольской районной государственной (военной) администрации решила:
- квадрат охотничьего хозяйства (где был обнаружен труп животного) - объявить эпизоотическим очагом
- установить карантин
- утвердить план мероприятий по профилактике - для недопущения распространения и ликвидации заболевания африканской чумы свиней
Где именно был установлен карантин
Согласно сообщению Госпродпотребслужбы, в зону защиты вошли:
- охотничьи угодья Киевского областного охотничье-рыболовного производственного объединения Киевского областного совета УООР и ООО "СОХ "Переяславское"
- населенные пункты Ташанского сельского территориального общества Бориспольского района с прилегающими к ним территориями (с. Денисы, с. Положаи)
В то же время в зону надзора вошли:
- охотничьи угодья Киевского областного охотничье-рыболовного производственного объединения Киевского областного совета УООР и ООО "СОХ "Переяславское"
- свинохозяйство ЧП "Соснова"
- свинохозяйство ЧП "Строкова-Агро"
- свинохозяйство ЧП "Земля Переяславщины"
- населенные пункты Бориспольского района с прилегающими к ним территориями (с. Шевченкове, с. Ташань, с. Помокли (Ташанская сельская территориальная община); с. Капустинцы, с. Добранычивка, с. Фарбоване, с. Трубивщина (Яготинская городская территориальная община); с. Соснова (Студениковская сельская территориальная община)
Отмечается, что специалистами ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы принимаются все меры, предусмотренные Инструкцией по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней.
Как предотвратить возникновение заболевания у свиней
Чтобы предотвратить возникновение заболевания, эксперты рекомендуют владельцам индивидуальных хозяйств, выращивающих свиней, соблюдать следующие правила:
- не перемещать свиней без согласования с территориальным органом Госпродпотребслужбы соответствующей зоны обслуживания
- своевременно проводить идентификацию поголовья свиней
- соблюдать условия биозащиты владельцам свинохозяйств всех форм собственности
- периодически обрабатывать свиней и помещения против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох)
- постоянно вести борьбу с грызунами
- не покупать мясо и другие продукты из свинины на стихийных рынках или в местах несанкционированной торговли
- совершать подворный забой только с разрешения ветеринарных специалистов Госпродпотребслужбы
- немедленно сообщать Госпродпотребслужбу о случаях заболевания или гибели свиней
Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые "воскресили" вампиршу ХVI века, распространяющую чуму.
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