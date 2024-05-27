В Киевской области - вспышка опасного заболевания: о чем речь и где установлен карантин

На территории охотничьих угодий в Киевской области была зарегистрирована вспышка заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказывает, где именно произошла вспышка заболевания, где установлен карантин, а также как предотвратить возникновение заболевания у свиней.