Вчені з'ясували, які комахи допомогли чумі швидко поширюватися по світу: вони існують досі

Дослідники з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США з'ясували, що у давнину допомогло чумі так швидко поширюватися по світу та вбивати людей сотнями та тисячами. І справа у паразитах, які існують досі.

Що стало причиною швидкого поширення чуми в давнину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі PLOS Biology.

Y. pestis є причиною багатьох пандемій, включно із середньовічною "чорною смертю", яка забрала життя мільйонів людей у Європі. Раніше вважалося, що основними переносниками чуми є щури та блохи, які заражають людей через укуси. Однак нове дослідження показує, що платтяні воші, які харчуються людською кров'ю, можуть також відігравати значну роль у поширенні чуми.

Вчені вирішили з'ясувати, наскільки воші можуть бути ефективними переносниками й провели серію лабораторних експериментів. Вони використовували мембранні живильники, що імітують теплу людську шкіру і створили умови, при яких воші можуть харчуватися кров'ю, яка містить бактерію.

І експеримент показав, що воші успішно заражалися Y. Pestis, а також могли регулярно передавати бактерію після харчування кров'ю.

Крім того, експеримент показав ще один несподіваний результат - вчені виявили, що Y. Pestis може інфікувати слинні залози вошей, відомі як залози Павловського. Воші з інфікованими залозами Павловського передавали бактерії більш ефективно, ніж ті, у яких інфекція обмежувалася травним трактом. Ці залози виділяють масло на ротовий апарат вошей і це призводить до забруднення ротового апарату чумними бактеріями, які потім можуть передаватися людям під час укусу.

Результати дослідження показують, що звичайні платяні воші можуть бути більш ефективними переносниками чуми, ніж про це думали раніше. І вони дійсно могли відігравати важливу роль у минулих спалахах чуми. Тим більш, що у ті часи рівень антисанітарії був доволі високий і платяні воші зустрічалися дуже часто.

Варто зазначити, що людські воші є переносниками бактеріальних патогенів, таких як окопна лихоманка, епідемічний тиф та рецидивна лихоманка.