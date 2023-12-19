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У маршрутках Києва з'явилася безготівкова оплата проїзду: де саме та як вона працює

Безготівкова оплата проїзду в маршрутках Києва (ілюстративне фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У деяких маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду. Це можна зробити через спеціальний мобільний застосунок "Термінал".

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу "ПриватБанку".

Де працює безготівкова оплата проїзду

Безконтактні платежі на базі застосунку "Термінал" для транспорту відкрили для всіх перевізників Києва та області.

Безконтактні платежі доступні у:

  • 20 автобусах маршруту №368 Контрактова - Боярка
  • 18 автобусах маршруту №820 Контрактова - Вишневе
  • 10 автобусах маршруту №805 Вокзальна - Вишневе

Як працює нова система

Застосунок "Термінал" працює для Android та iPhone. Для цього використовують технологію Tap to Phone, яка нещодавно стала доступною в Україні.

Для здійснення оплати перевізнику потрібно відкрити  застосунок на телефоні, ввести суму проїзду та піднести пристрій до пасажира. Він повинен прикласти свій телефон до верхньої частини гаджета перевізника та сплатити за допомогою банківської картки чи пристрою з NFC-чипом.

"Термінал" можуть використовувати не лише перевізники, а й інші підприємці та власники бізнесу. Відомо, що станом на жовтень 2023 року застосунком користуються вже понад 50 тисяч українських підприємців усіх сфер бізнесу. 

 

Раніше ми розповідали, чи потрібно платити за маршрутку, якщо вже заплатили за метро.

Читайте також, як працює нова система оплати проїзду "ЛеоКарт" у Львові.

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КиївЦіни на проїзд