У Київпастрансі пропонують 23 тис. грн зарплати: кого шукають

Київпастранс активно запрошує чоловіків і жінок на постійну роботу водіїв автобусів, трамваїв та тролейбусів. Головне завдання - це перевезення пасажирів та контроль технічного стану довіреного автобуса, трамвая або тролейбуса.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на оголошення на сторінці Київпастранс у Facebook.
Що пропонують та які вимоги до кандидатів
Важливою вимогою до кандидатів є:
наявність посвідчення водія категорій Д, ДЕ
наявність медичної довідки про відсутність протипоказань для роботи на маршрутах
володіння державною мовою та нормами культури спілкування
дотримання всіх норм та правил трудової та транспортної дисципліни