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У Київпастрансі пропонують 23 тис. грн зарплати: кого шукають

Фото: У Київпастрансі пропонують роботу українцям (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Людмила Жукова

Київпастранс активно запрошує чоловіків і жінок на постійну роботу водіїв автобусів, трамваїв та тролейбусів. Головне завдання - це перевезення пасажирів та контроль технічного стану довіреного автобуса, трамвая або тролейбуса.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на оголошення на сторінці Київпастранс у Facebook.

Що пропонують та які вимоги до кандидатів

Важливою вимогою до кандидатів є:

  • наявність посвідчення водія категорій Д, ДЕ
  • наявність медичної довідки про відсутність протипоказань для роботи на маршрутах
  • володіння державною мовою та нормами культури спілкування
  • дотримання всіх норм та правил трудової та транспортної дисципліни

Що пропонують:

  • офіційне працевлаштування
  • щорічні відпустки
  • страхування під час роботи на лінії
  • бронювання військовозобов'язаних працівників
  • безкоштовний проїзд комунальним транспортом «Київпастрансу» (автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер)
  • іногороднім надається місце в гуртожитку
  • в наявності розвозки для працівників
  • Заробітна плата стартує від 23000 грн.

Якщо вас зацікавила вакансія, за більш детальною інформацією просять звертатися за номерами 050 380 19 41, 050 428 93 69 або 456 37 40.

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