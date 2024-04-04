Українцям нададуть виплати від 450 до 3100 гривень: коли та кому саме

До Дня незалежності деякі українці можуть очікувати отримання виплат. Ця можливість стосується ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, членів сімей загиблих, осіб з особливими заслугами перед державою та інших громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис постійного представника Кабінету міністрів України у ВРУ Тараса Мельничука у Telegram.

Що треба знати про виплати

Це буде одноразова виплата до Дня незалежності України для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань".

Тарас Мельничук розповів, що до 24 серпня 2024 року разову грошову виплату отримають особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також особи, визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

Розміри виплат для різних категорій такі:

І групи - 3 100 гривень;

II групи - 2 900 гривень;

III групи - 2 700 гривень;

Виплати у розмірі 1 000 гривень передбачені:

учасникам бойових дій,

постраждалим учасникам Революції Гідності,

колишнім неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання,

дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Особи, які мають особливі заслуги перед Україною, зможуть отримати 3 100 гривень.

Виплату в розмірі 650 гривень отримають:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України,

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге,

дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Уряд передбачив виплати у розмірі 450 гривень для: