В Киевпастрансе предлагают 23 тыс. грн зарплаты: кого ищут

Киевпастранс активно приглашает мужчин и женщин на постоянную работу водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Главная задача - это перевозка пассажиров и контроль технического состояния доверенного автобуса, трамвая или троллейбуса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объявление на странице Киевпастранса в Facebook.
Что предлагают и какие требования к кандидатам
Важным требованием к кандидатам:
наличие водительского удостоверения категорий Д, ДЭ
наличие медицинской справки об отсутствии противопоказаний для работы на маршрутах
владение государственным языком и нормами культуры общения
соблюдение всех норм и правил трудовой и транспортной дисциплины