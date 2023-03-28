UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ засипає снігом наприкінці березня: відео весняної хурделиці

Фото: сніг у Києві у березні 2023 року (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві розпочався снігопад на тлі погіршення погодних умов та похолодання наприкінці березня, і такі опади фіксують у різних районах міста. Жителі та гості столиці знімають весняний снігопад на відео та фото, та діляться кадрами у мережі.

Кадри, як Київ покриває сніг 28 березня, розмістили у місцевих пабліках.

Зазначимо, що незадовго до посилення опадів, міська влада попередила про можливі підтоплення через негоду - мокрий сніг.

Крім того, синоптики прогнозували відчутне зниження температури.

У прес-службі КМДА поінформували, що у всіх районах міста чергують гідрослужби, працівники моніторять місця можливих підтоплень.

Тим часом у мережі з'явилося відео, як сніжить у столиці, і в деяких районах на тлі посилення вітру це навіть нагадує таку хуртовину.

Відео: сніг у Києві 28 березня

Також столична влада повідомляє, що дорожня служба вже готова до зміни погоди, і техніка для обробки та прибирання вулиць "на низькому старті" для виїзду.

У Києві проходить мокрий сніг 28 березня (фото: Styler)

Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозували різку зміну погоди 28 березня, попередили про дощі, похолодання та пориви вітру в більшості областей України.

Нагадаємо, перед тим ми показували відео та фото, як снігопад припорошив Київ в середині березня.

Додамо, що киян сьогодні також попередили, що мокрий сніг, вітер та ожеледиця очікуються і на наступний день - негода вірогідна і завтра.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСнігопад