Київ засипає снігом наприкінці березня: відео весняної хурделиці

У Києві розпочався снігопад на тлі погіршення погодних умов та похолодання наприкінці березня, і такі опади фіксують у різних районах міста. Жителі та гості столиці знімають весняний снігопад на відео та фото, та діляться кадрами у мережі.

Також столична влада повідомляє, що дорожня служба вже готова до зміни погоди, і техніка для обробки та прибирання вулиць "на низькому старті" для виїзду.

Тим часом у мережі з'явилося відео, як сніжить у столиці, і в деяких районах на тлі посилення вітру це навіть нагадує таку хуртовину.

У прес-службі КМДА поінформували, що у всіх районах міста чергують гідрослужби, працівники моніторять місця можливих підтоплень.

Зазначимо, що незадовго до посилення опадів, міська влада попередила про можливі підтоплення через негоду - мокрий сніг.

Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозували різку зміну погоди 28 березня, попередили про дощі, похолодання та пориви вітру в більшості областей України.

Нагадаємо, перед тим ми показували відео та фото, як снігопад припорошив Київ в середині березня.

Додамо, що киян сьогодні також попередили, що мокрий сніг, вітер та ожеледиця очікуються і на наступний день - негода вірогідна і завтра.