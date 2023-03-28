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Характер погоди зміниться: синоптики дали прогноз на сьогодні

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Вівторок 28 березня 2023 07:00
Характер погоди зміниться: синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У вівторок, 28 березня, в Україні прогнозують різку зміну погоди. У більшості областей очікуються дощі, пориви вітру та похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні по Україні прогнозують дощі. У більшості західних, північних, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі (у північних, західних та Вінницькій областях з переходом у мокрий сніг, на дорогах ожеледиця). Тільки у східних регіонах вночі переважно без опадів.

Вітер буде південно-східний, вночі у західних, вдень на Правобережжі з переходом на північно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с, в західних областях місцями 25 м/с.

Температура у західних регіонах вночі очікується від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 3-8° тепла, вдень зниження до 0-5° тепла. У східних регіонах вночі 1-6°, вдень 10-15° тепла. На решті території протягом доби 7-12° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Характер погоди зміниться: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода у Київській області

В області очікується хмарна погода. Вночі дощ з переходом у мокрий сніг, вдень значний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень зниження до 0-5° тепла. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень зниження до 2-4° тепла. Вітер південно-східний, 8-13 м/с, вдень пориви 17-22 м/с.

При цьому вдень прогнозують значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с, на дорогах ожеледиця.

Зазначається, що зміна погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, українців просили утриматися від походів у гори через ймовірність сходження лавин у двох областях.

Окрім того, синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати у квітні.

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