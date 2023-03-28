Київ засипає снігом наприкінці березня: відео весняної хурделиці
У Києві розпочався снігопад на тлі погіршення погодних умов та похолодання наприкінці березня, і такі опади фіксують у різних районах міста. Жителі та гості столиці знімають весняний снігопад на відео та фото, та діляться кадрами у мережі.
Кадри, як Київ покриває сніг 28 березня, розмістили у місцевих пабліках.
Зазначимо, що незадовго до посилення опадів, міська влада попередила про можливі підтоплення через негоду - мокрий сніг.
Крім того, синоптики прогнозували відчутне зниження температури.
У прес-службі КМДА поінформували, що у всіх районах міста чергують гідрослужби, працівники моніторять місця можливих підтоплень.
Тим часом у мережі з'явилося відео, як сніжить у столиці, і в деяких районах на тлі посилення вітру це навіть нагадує таку хуртовину.
Відео: сніг у Києві 28 березня
Також столична влада повідомляє, що дорожня служба вже готова до зміни погоди, і техніка для обробки та прибирання вулиць "на низькому старті" для виїзду.
У Києві проходить мокрий сніг 28 березня (фото: Styler)
Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозували різку зміну погоди 28 березня, попередили про дощі, похолодання та пориви вітру в більшості областей України.
Нагадаємо, перед тим ми показували відео та фото, як снігопад припорошив Київ в середині березня.
Додамо, що киян сьогодні також попередили, що мокрий сніг, вітер та ожеледиця очікуються і на наступний день - негода вірогідна і завтра.