Киев засыпает снегом в конце марта: видео весенней вьюги
В Киеве начался снегопад на фоне ухудшения погодных условий и похолодания в конце марта, и такие осадки фиксируют в разных районах города. Жители и гости столицы снимают весенний снегопад на видео и фото, и делятся кадрами в сети.
Кадры, как Киев покрывает снег 28 марта, разместили в местных пабликах.
Отметим, что незадолго до усиления осадков, городские власти предупредили о возможных подтоплениях из-за непогоды - начавшегося мокрого снега.
Кроме того, синоптики прогнозировали ощутимое снижение температуры.
В пресс-службе КГГА проинформировали, что во всех районах города дежурят гидрослужбы, работники мониторят места вероятных подтоплений.
Тем временем в сети появилось видео, как снежит в столице, и в некоторых районах на фоне усиления ветра это даже напоминает следую метель.
Видео: снег в Киеве 28 марта
Также столичные власти сообщают, что дорожная служба уже готова к смене погоды, и техника для обработки и уборки улиц "на низком старте" для выезда.
В Киеве идет мокрый снег 28 марта (фото: Styler)
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали резкое изменение погоды 28 марта, предупредили о дождях, похолодании и порывах ветра в большинстве областей Украины.
Напомним, перед этим мы показывали видео и фото, как снегопад преобразил Киев в середине марта.
Добавим, что киевлян сегодня также предупредили, что мокрый снег, ветер и гололедица ожидаются и на следующий день - непогода вероятна и завтра.