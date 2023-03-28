Киев засыпает снегом в конце марта: видео весенней вьюги

В Киеве начался снегопад на фоне ухудшения погодных условий и похолодания в конце марта, и такие осадки фиксируют в разных районах города. Жители и гости столицы снимают весенний снегопад на видео и фото, и делятся кадрами в сети.

Кадры, как Киев покрывает снег 28 марта, разместили в местных пабликах.

Также столичные власти сообщают, что дорожная служба уже готова к смене погоды, и техника для обработки и уборки улиц "на низком старте" для выезда.

Тем временем в сети появилось видео, как снежит в столице, и в некоторых районах на фоне усиления ветра это даже напоминает следую метель.

В пресс-службе КГГА проинформировали, что во всех районах города дежурят гидрослужбы, работники мониторят места вероятных подтоплений.

Кроме того, синоптики прогнозировали ощутимое снижение температуры.

Отметим, что незадолго до усиления осадков, городские власти предупредили о возможных подтоплениях из-за непогоды - начавшегося мокрого снега.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали резкое изменение погоды 28 марта, предупредили о дождях, похолодании и порывах ветра в большинстве областей Украины.

Напомним, перед этим мы показывали видео и фото, как снегопад преобразил Киев в середине марта.

Добавим, что киевлян сегодня также предупредили, что мокрый снег, ветер и гололедица ожидаются и на следующий день - непогода вероятна и завтра.