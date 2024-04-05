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Київ закупить турецькі автобуси. Дивіться, як вони виглядатимуть (фото)

Київ, П'ятниця 05 квітня 2024 18:01
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Київ закупить турецькі автобуси. Дивіться, як вони виглядатимуть (фото) Київ закупить нові автобуси (фото: Dmytro Bondar)
Автор: Василина Копитко

Київ закупить турецькі автобуси. КП "Київпастранс" уже уклав договір з компанією Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Купівля транспорту відбудеться у рамках кредиту ЄІБ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на результати тендеру.

Що відомо про купівлю нових автобусів

Як зазначено у тендері, перша партія автобусів надійде через 8 місяців після сплати авансу, а вся партія протягом 22 місяці.

У тендері кількість транспортних засобів не зазначено, але раніше ЗМІ повідомляли, що Київ закупить 85 автобусів. Сума договору - € 18 591 017,25.

Київ закупить турецькі автобуси. Дивіться, як вони виглядатимуть (фото)Київ закупить нові автобуси (фото: denysenthusiast)

Як виглядатиме новий столичний транспорт

За повідомленням ресурсу AllTransUA, скоріш за все, йдеться по закупівлю автобусів Anadolu Isuzu Citiport 12.

Ця компанія у 2017 році відправила до України декілька демонстраційних зразків, які подорожували різними містами. Також їхній транспорт купують інші країни.

Додамо, що оголошення тендеру відбулось ще в березні 2021 року, але через початок повномасштабної війни в Україні оцінку пропозицій призупинили. Розгляд відновили у 2023 році. У торгах брали участь лише дві компанії, другою була Otokar.

Київ закупить турецькі автобуси. Дивіться, як вони виглядатимуть (фото)Київ закупить турецькі автобуси. Дивіться, як вони виглядатимуть (фото)Київ закупить турецькі автобуси. Дивіться, як вони виглядатимуть (фото)Ось так виглядатимуть автобуси, які закуплять для Києва (фото: Dmytro Bondar)

Раніше ми писали про те, кому у Київпастрансі пропонують 23 тис. грн зарплати.

Читайте також про те, що у Києві зміняться ПДР.

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