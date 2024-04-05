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Киев закупит турецкие автобусы. Смотрите, как они будут выглядеть (фото)

Киев, Пятница 05 апреля 2024 18:01
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Киев закупит турецкие автобусы. Смотрите, как они будут выглядеть (фото) Киев закупит новые автобусы (фото: Dmytro Bondar)
Автор: Василина Копытко

Киев закупит турецкие автобусы. КП "Киевпасстранс" уже заключил договор с компанией Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Покупка транспорта пройдет в рамках кредита ЕИБ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на результаты тендера.

Что известно о покупке новых автобусов

Как отмечено в тендере, первая партия автобусов поступит через 8 месяцев после уплаты аванса, а вся партия в течение 22 месяцев.

В тендере количество транспортных средств не отмечено, но ранее СМИ сообщали, что Киев закупит 85 автобусов. Сумма договора - €18 591 017,25.

Киев закупит турецкие автобусы. Смотрите, как они будут выглядеть (фото)Киев закупит новые автобусы (фото: denysenthusiast)

Как будет выглядеть новый столичный транспорт

Согласно сообщению ресурса AllTransUA, скорее всего, речь идет о закупке автобусов Anadolu Isuzu Citiport 12.

Эта компания в 2017 году отправила в Украину несколько демонстрационных образцов, которые путешествовали по разным городам. Также их транспорт покупают другие страны.

Добавим, что оглашение тендера состоялось еще в марте 2021 года, но из-за начала полномасштабной войны в Украине оценку предложений приостановили. Рассмотрение возобновили в 2023 году. В торгах участвовали только две компании, вторая была Otokar.

Киев закупит турецкие автобусы. Смотрите, как они будут выглядеть (фото)Киев закупит турецкие автобусы. Смотрите, как они будут выглядеть (фото)Киев закупит турецкие автобусы. Смотрите, как они будут выглядеть (фото)Так будут выглядеть автобусы, которые закупят для Киева (фото: Dmytro Bondar)

Ранее мы писали о том, кому в Киевпасстрансе предлагают 23 тыс. грн зарплаты.

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