Киев закупит турецкие автобусы. Смотрите, как они будут выглядеть (фото)
Киев закупит турецкие автобусы. КП "Киевпасстранс" уже заключил договор с компанией Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Покупка транспорта пройдет в рамках кредита ЕИБ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на результаты тендера.
Что известно о покупке новых автобусов
Как отмечено в тендере, первая партия автобусов поступит через 8 месяцев после уплаты аванса, а вся партия в течение 22 месяцев.
В тендере количество транспортных средств не отмечено, но ранее СМИ сообщали, что Киев закупит 85 автобусов. Сумма договора - €18 591 017,25.
Киев закупит новые автобусы (фото: denysenthusiast)
Как будет выглядеть новый столичный транспорт
Согласно сообщению ресурса AllTransUA, скорее всего, речь идет о закупке автобусов Anadolu Isuzu Citiport 12.
Эта компания в 2017 году отправила в Украину несколько демонстрационных образцов, которые путешествовали по разным городам. Также их транспорт покупают другие страны.
Добавим, что оглашение тендера состоялось еще в марте 2021 года, но из-за начала полномасштабной войны в Украине оценку предложений приостановили. Рассмотрение возобновили в 2023 году. В торгах участвовали только две компании, вторая была Otokar.
Так будут выглядеть автобусы, которые закупят для Киева (фото: Dmytro Bondar)
Ранее мы писали о том, кому в Киевпасстрансе предлагают 23 тыс. грн зарплаты.
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