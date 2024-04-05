Киев закупит турецкие автобусы. Смотрите, как они будут выглядеть (фото)

Киев закупит турецкие автобусы. КП "Киевпасстранс" уже заключил договор с компанией Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Покупка транспорта пройдет в рамках кредита ЕИБ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на результаты тендера.

Что известно о покупке новых автобусов

Как отмечено в тендере, первая партия автобусов поступит через 8 месяцев после уплаты аванса, а вся партия в течение 22 месяцев.

В тендере количество транспортных средств не отмечено, но ранее СМИ сообщали, что Киев закупит 85 автобусов. Сумма договора - €18 591 017,25.

Киев закупит новые автобусы (фото: denysenthusiast)

Как будет выглядеть новый столичный транспорт

Согласно сообщению ресурса AllTransUA, скорее всего, речь идет о закупке автобусов Anadolu Isuzu Citiport 12.

Эта компания в 2017 году отправила в Украину несколько демонстрационных образцов, которые путешествовали по разным городам. Также их транспорт покупают другие страны.

Добавим, что оглашение тендера состоялось еще в марте 2021 года, но из-за начала полномасштабной войны в Украине оценку предложений приостановили. Рассмотрение возобновили в 2023 году. В торгах участвовали только две компании, вторая была Otokar.

Так будут выглядеть автобусы, которые закупят для Киева (фото: Dmytro Bondar)