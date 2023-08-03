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Киянин потрапив у список найкращих студентів світу: чим відзначився хлопець (фото)

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Київ, Четвер 03 серпня 2023 09:12
Киянин потрапив у список найкращих студентів світу: чим відзначився хлопець (фото) Ян Стародубець увійшов до списку найкращих студентів світу (фото: facebook.com/kyiv.man)
Автор: Юлія Гаюк

Мешканець Києва Ян Стародубець номінований на Всесвітню премію Global Student Prize як студент-винахідник. Хлопець навчається у Київській Малій академії наук та працює вчителем для учнів молодших класів.

Про це розповіли на сторінці КМАН у Facebook.

Що відомо про хлопця

Ян Стародубець закінчив приватну школу "Навчальний заклад "Європейський колегіум", а згодом - секцію хімії відділення хімії та біології Київської МАН.

Під час навчання номінант був репетитором для своїх друзів, працював STEM-вчителем для дітей 1-5 класів, а ще створював навчальні відео на YouTube. Сьогодні він продовжує свою освітню діяльність.

Ян разом з однокласниками спланував проєкт для зйомок навчальних відео, тому одна з онлайн-шкіл запропонувала винахіднику співпрацю.

Киянин потрапив у список найкращих студентів світу: чим відзначився хлопець (фото)Киянин потрапив у список найкращих студентів світу: чим відзначився хлопець (фото)

Ян Стародубець потрапив у номінацію Global Student Prize (фото: facebook.com/kyiv.man)

Крім того, киянин дистанційно навчався в США рамках онлайн-програми Stony Brook School Gravitas, при цьому паралельно продовжуючи навчання в українській школі.

За всі ці заслуги Ян Стародубець потрапив в рейтинг 50 учнів світу Global Student Prize. У ній відзначають найкращих студентів-винахідників світу. Переможець премії забере приз розміром 100 000 доларів.

У 2022 році переміг українець

20 вересня 2022 року Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією Всесвітньої премії Global Student Prize.

Киянин потрапив у список найкращих студентів світу: чим відзначився хлопець (фото)

Торішнім переможцем премії став українець Ігор Клименко (фото: МОН)

"Це потребувало багато роботи й часу, але тепер я отримав доступ до світового ком'юніті та можливість співпрацювати з великими інвесторами та людьми по всьому світу! А також - стипендію у $100 000! Я абсолютно впевнений, що більшу її частину витрачу на розроблення дрона!" - зазначив Ігор.

Хлопець розробив безпілотник, поєднаний з міношукачем. Коптер дистанційно віднаходить вибухонебезпечні предмети завдяки електромагнітному й оптичному дослідженню поверхонь. Пристрій може знаходити різні типи мін, а найголовніше - передавати точні координати знайдених об'єктів саперам.

Раніше ми розповідали про те, що українські студенти можуть отримати стипендію на навчання в Чехії.

А ще писали, як зміниться урок захисту України внаслідок повномасштабної війни.

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