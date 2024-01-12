Кияни жаліються на серйозний "недолік" у громадському транспорті. Як вберегти гроші і не платити двічі

Дехто з киян зіткнувся з проблемою під час оплати проїзду в громадському транспорті. Йдеться про те, що гроші з банківської картки знімаються двічі - сервісом "Київ Цифровий" і комунальним підприємством "Київпастранс".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про проблему та як її уникнути.

Як гроші за проїзд "списуються" двічі

На суттєвий "недолік" під час оплати проїзду звернув увагу один із користувачів соціальної мережі Facebook.

Чоловік розповів, що 2 січня поточного року проїхав кілька зупинок тролейбусом №43. Під час оплати проїзду через додаток "Київ Цифровий" (із прив'язаною до нього картою від Monobank) відбулось подвійне списання 8 грн - сервісом "Київ Цифровий" і комунальним підприємством "Київпастранс".

"Мені не шкода 16 грн, 20 грн, навіть 100 грн на проїзд, якщо дійсно така ціна і відповідний рівень якості сервісу. Але все повинно бути прозоро. Також є категорія населення, для якої це великі гроші й вони рахують кожну копійку. І це реально пограбування серед білого дня, саме для умовної бабусі/дідуся", - пояснив користувач.

Повідомлення у соцмережі (скріншот: facebook.com/mykola.pobyivovk)

Чоловік оприлюднив також "звітність" щодо списання грошей на підтвердження власної розповіді.

Подвійне списання вартості проїзду (скріншоти: facebook.com/mykola.pobyivovk)

Як вберегти гроші й не платити двічі

У коментарях до цього допису інші користувачі поділилися власними спостереженнями:

"Ви купили квитки у додатку і хочете оплатити ними, але забуваєте вимикати NFC-модуль, який спрацьовує раніше, ніж сканер квитка. Тому або одне, або інше"

"Там ще такої потужності зчитувач карток, що з мене знімає Google Pay і сканер QR-коду через "Київ Цифровий" одночасно. Тому вимикаю завжди NFC перед оплатою, щоб не платити по два рази"

"Аналогічно, і квиток списує, і знімає через Google Pay"

Оператори сервісу "Київ Цифровий" також відреагували на ситуацію та порадили, як уникнути таких "прикрих ситуацій":

коли ви скануєте QR-квиток, потрібно прикладати його до зчитувача горизонтально

під час сканування QR-квитка варто відключати NFC-модуль

Реакція сервісу "Київ Цифровий" (скріншот: facebook.com/mykola.pobyivovk)