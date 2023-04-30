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Кияни спостерігали унікальне атмосферне явище: що воно означає (фото)

Колаж РБК-Україна: біля Києва в небі бачили яскраве місячне гало
Автор: Володимир Костирін

Жителі Київської області спостерігали вночі 30 квітня рідкісне атмосферне оптичне явище - місячне гало, яке нагадує своєрідний німб навколо супутника нашої планети.

Красиве унікальне природне явище зняли на фото і кадри розмістили в мережі.

Гало виразно зафіксовано у нічному небі над Українкою під Києвом.

Що це таке

Подібний ареол навколо Місяця часом називають "знаком Бога", а наукове трактування причини виникнення явища - результат заломлення та відбиття світла через частинки льоду, що знаходяться у хмарах на великій висоті.

Так, кристали льоду діють як призма, і в результаті люди спостерігають "біле кільце" навколо об'єкта.

Ось як виглядало місячне гало в небі над Київською областю цієї ночі:

Місячне гало 30 квітня у Київській області (фото: facebook.com / Маруся Санина)

Існує чимало типів гало і викликані вони переважно крижаними кристалами в перистих хмарах у верхніх шарах тропосфери на висоті 5-10 км.

Як часто виникає гало місячне та сонячне

Також варто зазначити, що в Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але переважно у вигляді малопомітного явища.

А ось яскраве і добре помітне гало з'являється приблизно 10-20 разів на рік.

Місячне гало зафіксовано 30 квітня у небі над Київською областю (фото: facebook.com / Маруся Санина)

Що означає місячне гало

Додамо, що поява гало часто свідчить про зміни у погоді.

А ось згідно з народними повір'ями, цей ореол навколо Місяця є "знаком від Бога, що скоро прийде Його слава, і Зло на Землі буде покарано", і особливо поганим знаком гало вважалося для загарбників-завойовників.

Нагадаємо, буквально кілька днів тому українці спостерігали незвичайне полярне сяйво у різних сферах.

А також ми писали, що після загадкового спалаху 19 квітня у Києві почали продавати шматки "свіжого метеорита".

До речі, перед цим місячне гало фіксували у небі над Києвом на початку лютого.

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