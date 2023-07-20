Кияни почали масово труїтися в закладах громадського харчування: що сталося та як вберегти здоров'я

Останні декілька днів кияни почали все частіше труїтися в закладах громадського харчування. Ймовірною на це причиною є недбале ставлення до якісного приготування їжі. У спеку це особливо важливо, адже продукти псуються швидше.
Про це повідомляють на сторінці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.
Протягом 17 та 18 липня Оболонський міжрайонний відділ ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" отримав повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію в 10 мешканців.
Недуга "схопила" жителів із різних районів столиці: Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського.
Припускають, причиною отруєння могло стати вживання неякісної готової продукції у закладі громадського харчування Подільського району. Про який заклад йдеться не повідомляють, адже ще немає остаточного підтвердження.
Зараз хворих госпіталізували в медичні заклади Києва.
Підтримуйте чистоту
Відокремлюйте сиру їжу від готової
Ретельно готуйте їжу
Зберігайте їжу при безпечній температурі
Використовуйте безпечну воду та свіжі продукти
Якщо у вас з'явилися перші симптоми гострих кишкових захворювань, обов'язково зверніться до лікаря!
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