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Киевляне начали массово травиться в общепитах: что произошло и как уберечь здоровье

В Киеве массовое распространение кишечных инфекций (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Последние несколько дней киевляне стали все чаще травиться в общепитах. Вероятной причиной является небрежное отношение к качественному приготовлению пищи. В жару это особенно важно, ведь продукты портятся быстрее.

Об этом сообщают на странице Киевского городского центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

Что произошло

В течение 17 и 18 июля Оболонский межрайонный отдел ГУ "Киевский городской ЦКПБ МЗ" получил сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у 10 жителей.

Недуг "схватил" людей из разных районов столицы: Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского.

Предполагают, что причиной отравления могло стать употребление некачественной готовой продукции в общепите Подольского района. О каком заведении речь не сообщается, ведь еще нет окончательного подтверждения.

В настоящее время больных госпитализировали в медицинские учреждения Киева.

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Поддерживайте чистоту

  • мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить еду
  • мойте руки после посещения туалета
  • вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления пищи
  • защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных

Отделяйте сырую пищу от готовой

  • отделяйте сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов
  • для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками
  • храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами

Тщательно готовьте еду

  • тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты
  • доводите блюда до кипения, чтобы они готовились не менее 70 градусов по Цельсию
  • сок мяса или птицы во время приготовления должен быть прозрачным, а не розовым
  • тщательно подогревайте приготовленную пищу

Храните пищу при безопасной температуре

  • не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа
  • храните приготовленные блюда горячими вплоть до подачи на стол
  • не храните пищу слишком долго, даже в холодильнике
  • не размораживайте продукты при комнатной температуре

Используйте безопасную воду и свежие продукты

  • используйте чистую или очищенную воду
  • выбирайте свежие и неиспорченные продукты
  • тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете употреблять их сырыми
  • не употребляйте продукты, у которых истек срок годности
  • не покупайте продукты на стихийных рынках

Если у вас появились первые симптомы острых кишечных заболеваний, обязательно обратитесь к врачу!

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