Киевляне начали массово травиться в общепитах: что произошло и как уберечь здоровье

Последние несколько дней киевляне стали все чаще травиться в общепитах. Вероятной причиной является небрежное отношение к качественному приготовлению пищи. В жару это особенно важно, ведь продукты портятся быстрее.
Об этом сообщают на странице Киевского городского центра контроля и профилактики болезней в Facebook.
В течение 17 и 18 июля Оболонский межрайонный отдел ГУ "Киевский городской ЦКПБ МЗ" получил сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у 10 жителей.
Недуг "схватил" людей из разных районов столицы: Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского.
Предполагают, что причиной отравления могло стать употребление некачественной готовой продукции в общепите Подольского района. О каком заведении речь не сообщается, ведь еще нет окончательного подтверждения.
В настоящее время больных госпитализировали в медицинские учреждения Киева.
Поддерживайте чистоту
Отделяйте сырую пищу от готовой
Тщательно готовьте еду
Храните пищу при безопасной температуре
Используйте безопасную воду и свежие продукты
Если у вас появились первые симптомы острых кишечных заболеваний, обязательно обратитесь к врачу!
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