З’їв тістечко - опинився у лікарні. Киян труять кондитерськими виробами: що відомо

Неякісні кондитерські вироби вклали на лікарняні ліжка трьох жителів Оболонського району Києва. Окрім діагнозу "гостра кишкова інфекція", у них лабораторно підтверджений сальмонельоз.

Про це повідомляють на сторінці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Facebook .

Що відомо про отруєння

У період з 6 по 10 липня на території Оболонського району в Києві лікарі зареєстрували три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Ймовірною причиною хвороби могло стати вживання напередодні неякісної кондитерської продукції власного виробництва однієї з торговельних мереж столиці.

"За результатами відповідного бактеріологічного обстеження на кишкову групу інфекцій в отриманих зразках було виділено сальмонелу. Наразі всі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу й перебувають на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відповідні органи розпочали епідеміологічне розслідування.

Що таке сальмонельоз

Сальмонельоз - це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Головним джерелом збудника інфекції є м'ясо тварин, хворі на сальмонельоз люди чи здорові бактеріоносії.

Інкубаційний період розвитку інфекції коливається від шести годин до двох-трьох діб.

Симптоми сальмонельозу:

підвищення температури

головний біль

слабкість

нездужання

біль в животі

нудота

блювання

діарея

Хвороба може перебігати в легкій формі. Проте існують випадки, коли спричинене хворобою зневоднення становить загрозу для життя. У разі появи симптомів захворювання потрібно негайно звернутися по медичну допомогу та не займатися самолікуванням.