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З’їв тістечко - опинився у лікарні. Киян труять кондитерськими виробами: що відомо

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Київ, Вівторок 11 липня 2023 13:16
З’їв тістечко - опинився у лікарні. Киян труять кондитерськими виробами: що відомо У Києві мешканці отруїлися тістечками (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Неякісні кондитерські вироби вклали на лікарняні ліжка трьох жителів Оболонського району Києва. Окрім діагнозу "гостра кишкова інфекція", у них лабораторно підтверджений сальмонельоз.

Про це повідомляють на сторінці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

Що відомо про отруєння

У період з 6 по 10 липня на території Оболонського району в Києві лікарі зареєстрували три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Ймовірною причиною хвороби могло стати вживання напередодні неякісної кондитерської продукції власного виробництва однієї з торговельних мереж столиці.

"За результатами відповідного бактеріологічного обстеження на кишкову групу інфекцій в отриманих зразках було виділено сальмонелу. Наразі всі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу й перебувають на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відповідні органи розпочали епідеміологічне розслідування.

Що таке сальмонельоз

Сальмонельоз - це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Головним джерелом збудника інфекції є м'ясо тварин, хворі на сальмонельоз люди чи здорові бактеріоносії.

Інкубаційний період розвитку інфекції коливається від шести годин до двох-трьох діб.

Симптоми сальмонельозу:

  • підвищення температури
  • головний біль
  • слабкість
  • нездужання
  • біль в животі
  • нудота
  • блювання
  • діарея

Хвороба може перебігати в легкій формі. Проте існують випадки, коли спричинене хворобою зневоднення становить загрозу для життя. У разі появи симптомів захворювання потрібно негайно звернутися по медичну допомогу та не займатися самолікуванням.

З’їв тістечко - опинився у лікарні. Киян труять кондитерськими виробами: що відомо

Раніше ми розповідали, яка їжа є найнебезпечнішою влітку через ризик отруєння.

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Київ Оболонский район