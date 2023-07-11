З’їв тістечко - опинився у лікарні. Киян труять кондитерськими виробами: що відомо
Неякісні кондитерські вироби вклали на лікарняні ліжка трьох жителів Оболонського району Києва. Окрім діагнозу "гостра кишкова інфекція", у них лабораторно підтверджений сальмонельоз.
Про це повідомляють на сторінці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.
Що відомо про отруєння
У період з 6 по 10 липня на території Оболонського району в Києві лікарі зареєстрували три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію.
Ймовірною причиною хвороби могло стати вживання напередодні неякісної кондитерської продукції власного виробництва однієї з торговельних мереж столиці.
"За результатами відповідного бактеріологічного обстеження на кишкову групу інфекцій в отриманих зразках було виділено сальмонелу. Наразі всі пацієнти отримали необхідну медичну допомогу й перебувають на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.
Крім того, відповідні органи розпочали епідеміологічне розслідування.
Що таке сальмонельоз
Сальмонельоз - це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Головним джерелом збудника інфекції є м'ясо тварин, хворі на сальмонельоз люди чи здорові бактеріоносії.
Інкубаційний період розвитку інфекції коливається від шести годин до двох-трьох діб.
Симптоми сальмонельозу:
- підвищення температури
- головний біль
- слабкість
- нездужання
- біль в животі
- нудота
- блювання
- діарея
Хвороба може перебігати в легкій формі. Проте існують випадки, коли спричинене хворобою зневоднення становить загрозу для життя. У разі появи симптомів захворювання потрібно негайно звернутися по медичну допомогу та не займатися самолікуванням.
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