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Кияни почали масово труїтися в закладах громадського харчування: що сталося та як вберегти здоров'я

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Київ, Четвер 20 липня 2023 15:19
Кияни почали масово труїтися в закладах громадського харчування: що сталося та як вберегти здоров'я У Києві масове поширення кишкових інфекцій (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Останні декілька днів кияни почали все частіше труїтися в закладах громадського харчування. Ймовірною на це причиною є недбале ставлення до якісного приготування їжі. У спеку це особливо важливо, адже продукти псуються швидше.

Про це повідомляють на сторінці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

Що відбулося

Протягом 17 та 18 липня Оболонський міжрайонний відділ ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" отримав повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію в 10 мешканців.

Недуга "схопила" жителів із різних районів столиці: Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського.

Припускають, причиною отруєння могло стати вживання неякісної готової продукції у закладі громадського харчування Подільського району. Про який заклад йдеться не повідомляють, адже ще немає остаточного підтвердження.

Зараз хворих госпіталізували в медичні заклади Києва.

Як уникнути харчового отруєння влітку

Підтримуйте чистоту

  • мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу
  • мийте руки після відвідування туалету
  • вимийте та продезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі
  • захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин

Відокремлюйте сиру їжу від готової

  • відокремлюйте сире м'ясо та морепродукти від інших харчових продуктів
  • для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами та обробними дошками
  • зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами

Ретельно готуйте їжу

  • ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м'ясо, яйця і морепродукти
  • доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 градусів за Цельсієм
  • сік м'яса чи птиці під час приготування має бути прозорим, а не рожевим
  • ретельно підігрівайте приготовану їжу

Зберігайте їжу при безпечній температурі

  • не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на дві години
  • зберігайте приготовані страви гарячими аж до подавання до столу
  • не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику
  • не розморожуйте продукти за кімнатної температури

Використовуйте безпечну воду та свіжі продукти

  • використовуйте чисту або очищену воду
  • обирайте свіжі та незіпсовані продукти
  • ретельно мийте овочі й фрукти, особливо якщо вживатимете їх сирими
  • не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності
  • не купуйте продукти на стихійних ринках

Якщо у вас з'явилися перші симптоми гострих кишкових захворювань, обов'язково зверніться до лікаря!

Раніше ми розповідали про зараження сальмонельозом у кондитерській у Києві.

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