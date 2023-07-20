Кияни почали масово труїтися в закладах громадського харчування: що сталося та як вберегти здоров'я
Останні декілька днів кияни почали все частіше труїтися в закладах громадського харчування. Ймовірною на це причиною є недбале ставлення до якісного приготування їжі. У спеку це особливо важливо, адже продукти псуються швидше.
Про це повідомляють на сторінці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.
Що відбулося
Протягом 17 та 18 липня Оболонський міжрайонний відділ ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" отримав повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію в 10 мешканців.
Недуга "схопила" жителів із різних районів столиці: Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського.
Припускають, причиною отруєння могло стати вживання неякісної готової продукції у закладі громадського харчування Подільського району. Про який заклад йдеться не повідомляють, адже ще немає остаточного підтвердження.
Зараз хворих госпіталізували в медичні заклади Києва.
Як уникнути харчового отруєння влітку
Підтримуйте чистоту
- мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу
- мийте руки після відвідування туалету
- вимийте та продезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі
- захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин
Відокремлюйте сиру їжу від готової
- відокремлюйте сире м'ясо та морепродукти від інших харчових продуктів
- для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами та обробними дошками
- зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами
Ретельно готуйте їжу
- ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м'ясо, яйця і морепродукти
- доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 градусів за Цельсієм
- сік м'яса чи птиці під час приготування має бути прозорим, а не рожевим
- ретельно підігрівайте приготовану їжу
Зберігайте їжу при безпечній температурі
- не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на дві години
- зберігайте приготовані страви гарячими аж до подавання до столу
- не зберігайте їжу надто довго, навіть у холодильнику
- не розморожуйте продукти за кімнатної температури
Використовуйте безпечну воду та свіжі продукти
- використовуйте чисту або очищену воду
- обирайте свіжі та незіпсовані продукти
- ретельно мийте овочі й фрукти, особливо якщо вживатимете їх сирими
- не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності
- не купуйте продукти на стихійних ринках
Якщо у вас з'явилися перші симптоми гострих кишкових захворювань, обов'язково зверніться до лікаря!
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