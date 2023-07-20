Кияни почали масово труїтися в закладах громадського харчування: що сталося та як вберегти здоров'я

Останні декілька днів кияни почали все частіше труїтися в закладах громадського харчування. Ймовірною на це причиною є недбале ставлення до якісного приготування їжі. У спеку це особливо важливо, адже продукти псуються швидше.

Про це повідомляють на сторінці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.