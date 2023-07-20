Киевляне начали массово травиться в общепитах: что произошло и как уберечь здоровье

Последние несколько дней киевляне стали все чаще травиться в общепитах. Вероятной причиной является небрежное отношение к качественному приготовлению пищи. В жару это особенно важно, ведь продукты портятся быстрее.

Об этом сообщают на странице Киевского городского центра контроля и профилактики болезней в Facebook .

Что произошло

В течение 17 и 18 июля Оболонский межрайонный отдел ГУ "Киевский городской ЦКПБ МЗ" получил сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у 10 жителей.

Недуг "схватил" людей из разных районов столицы: Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского.

Предполагают, что причиной отравления могло стать употребление некачественной готовой продукции в общепите Подольского района. О каком заведении речь не сообщается, ведь еще нет окончательного подтверждения.

В настоящее время больных госпитализировали в медицинские учреждения Киева.

Как избежать пищевого отравления летом

Поддерживайте чистоту

мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить еду

мойте руки после посещения туалета

вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления пищи

защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных

Отделяйте сырую пищу от готовой

отделяйте сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов

для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками

храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами

Тщательно готовьте еду

тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты

доводите блюда до кипения, чтобы они готовились не менее 70 градусов по Цельсию

сок мяса или птицы во время приготовления должен быть прозрачным, а не розовым

тщательно подогревайте приготовленную пищу

Храните пищу при безопасной температуре

не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа

храните приготовленные блюда горячими вплоть до подачи на стол

не храните пищу слишком долго, даже в холодильнике

не размораживайте продукты при комнатной температуре

Используйте безопасную воду и свежие продукты

используйте чистую или очищенную воду

выбирайте свежие и неиспорченные продукты

тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете употреблять их сырыми

не употребляйте продукты, у которых истек срок годности

не покупайте продукты на стихийных рынках

Если у вас появились первые симптомы острых кишечных заболеваний, обязательно обратитесь к врачу!