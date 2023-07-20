Киевляне начали массово травиться в общепитах: что произошло и как уберечь здоровье
Последние несколько дней киевляне стали все чаще травиться в общепитах. Вероятной причиной является небрежное отношение к качественному приготовлению пищи. В жару это особенно важно, ведь продукты портятся быстрее.
Об этом сообщают на странице Киевского городского центра контроля и профилактики болезней в Facebook.
Что произошло
В течение 17 и 18 июля Оболонский межрайонный отдел ГУ "Киевский городской ЦКПБ МЗ" получил сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у 10 жителей.
Недуг "схватил" людей из разных районов столицы: Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского.
Предполагают, что причиной отравления могло стать употребление некачественной готовой продукции в общепите Подольского района. О каком заведении речь не сообщается, ведь еще нет окончательного подтверждения.
В настоящее время больных госпитализировали в медицинские учреждения Киева.
Как избежать пищевого отравления летом
Поддерживайте чистоту
- мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить еду
- мойте руки после посещения туалета
- вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления пищи
- защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных
Отделяйте сырую пищу от готовой
- отделяйте сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов
- для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками
- храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами
Тщательно готовьте еду
- тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты
- доводите блюда до кипения, чтобы они готовились не менее 70 градусов по Цельсию
- сок мяса или птицы во время приготовления должен быть прозрачным, а не розовым
- тщательно подогревайте приготовленную пищу
Храните пищу при безопасной температуре
- не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа
- храните приготовленные блюда горячими вплоть до подачи на стол
- не храните пищу слишком долго, даже в холодильнике
- не размораживайте продукты при комнатной температуре
Используйте безопасную воду и свежие продукты
- используйте чистую или очищенную воду
- выбирайте свежие и неиспорченные продукты
- тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете употреблять их сырыми
- не употребляйте продукты, у которых истек срок годности
- не покупайте продукты на стихийных рынках
Если у вас появились первые симптомы острых кишечных заболеваний, обязательно обратитесь к врачу!
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