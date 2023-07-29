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Мешканцям Києва показали, як змінюють герб СРСР на монументі "Батьківщина-мати": фото з місця подій

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Київ, Субота 29 липня 2023 11:27
Мешканцям Києва показали, як змінюють герб СРСР на монументі "Батьківщина-мати": фото з місця подій Роботи на монументі "Батьківщина-мати" вже почалися (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві вже почали монтажні роботи на монументі "Батьківщина-мати". Герб СРСР почали знімати по частинах.

Світлини з місця подій - дивіться в матеріалі Styler нижче.

Що відомо про заміну радянської символіки

Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення замінити радянський герб на щиті "Батьківщини-мати". Замість нього вирішили встановити український тризуб.

Його виготовляють з двох типів металу: нержавіючої сталі завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Колишній міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що вартість заміни вдалося знизити до 28 мільйонів гривень, хоча попередні підрахунки становили 36 мільйонів.

Складність проведення робіт полягає в тому, що монтажні роботи доведеться виконувати на висоті 92 метри. Для цього потрібне спеціальне обладнання, а також сприятливі погодні умови - тепло та відсутність вітру.

Також у МКІП заявили, що заміна радянської символіки на тризуб завершиться до 24 серпня 2023 року.

Монтажні роботи вже розпочалися

У Києві вже почали знімати герб СРСР зі щита "Батьківщини-мати". Оскільки конструкція дуже велика та складна, ймовірно, робити це будуть частинами чи в декілька етапів.

Мешканцям Києва показали, як змінюють герб СРСР на монументі &quot;Батьківщина-мати&quot;: фото з місця подійМешканцям Києва показали, як змінюють герб СРСР на монументі &quot;Батьківщина-мати&quot;: фото з місця подійМешканцям Києва показали, як змінюють герб СРСР на монументі &quot;Батьківщина-мати&quot;: фото з місця подійМешканцям Києва показали, як змінюють герб СРСР на монументі &quot;Батьківщина-мати&quot;: фото з місця подій

"Батьківщину-мати" готують до заміни символіки (фото: Тарас Подолян/gazeta.ua)

Відомо також, що роботи проводять за кошти меценатів, а не з державного бюджету.

Нагадаємо, що українці негативно сприйняли новини про зйомки серіалів за державні кошти, зокрема стрічку "СМТ Інгулець". Свою думку висловлювали також і військові.

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