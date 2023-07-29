Киевлянам показали, как меняют герб СССР на "Родине-мать": фото с места событий

В Киеве уже начали монтажные работы на монументе "Родина-мать". Герб СССР начал сниматься по частям.

Что известно о замене советской символики

Министерство культуры и информационной политики приняло решение заменить советский герб на щите "Родины-мать". Вместо него решили установить украинский тризуб.

Его производят из двух типов металла: нержавеющей стали толщиной 1,7 мм и стали зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Бывший министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что стоимость замены удалось снизить до 28 миллионов гривен, хотя предварительные подсчеты составляли 36 миллионов.

Сложность проведения работ состоит в том, что монтажные работы придется выполнять на высоте 92 метра. Для этого нужно специальное оборудование, а также благоприятные погодные условия - тепло и отсутствие ветра.

Также в МКИП заявили, что замена советской символики на тризуб завершится к 24 августа 2023 года.

Монтажные работы уже начались

В Киеве уже начали снимать герб СССР со щита "Родины-мать". Поскольку конструкция очень большая и сложная, вероятно, делать это будут по частям или в несколько этапов.

"Родину-мать" готовят к замене символики (фото: Тарас Подолян/gazeta.ua)

Известно также, что работы проводятся за средства меценатов, а не из государственного бюджета.