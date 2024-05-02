Киян просять не ходити в парки, щоб не отруїтися: що відомо

Де саме в Києві не варто гуляти 3 травня

Згідно з повідомленням Оболонської РДА, у п'ятницю, 3 травня 2024 року, акарицидна обробка газонів відбуватиметься з 7 години ранку:

у парку відпочинку "Пуща-Водиця"

у парку "Наталка"

у парку на вул. Бережанській, 10-20

У зв'язку з цим людей просять не відвідувати згадані парки у цей день і дякують за розуміння.

Оголошення КП УЗН Оболонського району (ілюстрація: obolon.kyivcity.gov.ua)

Які парки та сквери Києва вже пройшли обробку

Ще раніше - в середині квітня - у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" повідомили, що у столиці розпочинається боротьба з кліщами.

Тоді зазначалося, що акарицидні обробки зелених зон вже були здійснені в окремих парках Дніпровського, Шевченківського та Деснянського районів:

у парку "Перемога"

у парку вздовж вулиці Гетьмана Павла Полуботка

у парку "Нивки"

у парку з водними об'єктами вздовж проспекту Романа Шухевича

у парку "Муромець"

у сквері на перетині вулиць Миколи Закревського та Олександри Екстер

у сквері на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської

"Акарицидні заходи, які проводять згідно з нормами санітарного законодавства та методичними вказівками, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, не несуть небезпеки для людей та тварин", - наголосили у "Київзеленбуді".

Українцям показали також, як саме відбувається процес обробки зелених зон.

Де ще заплановані акарицидні обробки

Згідно з інформацією "Київзеленбуду", впродовж 2023 року в межах боротьби з кліщами було оброблено 123,7 га територій об'єктів благоустрою зеленого господарства міста Києва.

Цього ж року акарицидні обробки були заплановані у таких локаціях:

Голосіївський район : парк імені Максима Рильського, парк "Покал", лісопарк на вул. Кайсарова, лісопарк біля Совських ставків

: парк імені Максима Рильського, парк "Покал", лісопарк на вул. Кайсарова, лісопарк біля Совських ставків Дарницький район : парк "Позняки", парк "Партизанська слава", парк "Прибережний", фітнес-парк "Озеро Лебедине", парк "Срібний кіл"

: парк "Позняки", парк "Партизанська слава", парк "Прибережний", фітнес-парк "Озеро Лебедине", парк "Срібний кіл" Деснянський район : парк з водними об'єктами вздовж проспекту Романа Шухевича, сквер на перетині вулиць Миколи Закревського та Олександри Екстер, сквер на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської, парк "Муромець"

: парк з водними об'єктами вздовж проспекту Романа Шухевича, сквер на перетині вулиць Миколи Закревського та Олександри Екстер, сквер на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської, парк "Муромець" Дніпровський район : парк "Перемога", парк вздовж вулиці Гетьмана Павла Полуботка, парк на Русанівській набережній

: парк "Перемога", парк вздовж вулиці Гетьмана Павла Полуботка, парк на Русанівській набережній Оболонський район : парк "Пуща-Водиця", парк "Наталка", парк на вул. Бережанський, 10-20

: парк "Пуща-Водиця", парк "Наталка", парк на вул. Бережанський, 10-20 Печерський район : Наводницький парк, парк Слави, Печерський ландшафтний парк, парк "Аскольдова могила", зелені зони бульвару Марії Приймаченко, схили Набережного шосе, Наддніпрянське шосе, Паркова дорога, сквер Марії Заньковецької, бульвар Лесі Українки, Маріїнський парк, Міський сад, Хрещатий парк

: Наводницький парк, парк Слави, Печерський ландшафтний парк, парк "Аскольдова могила", зелені зони бульвару Марії Приймаченко, схили Набережного шосе, Наддніпрянське шосе, Паркова дорога, сквер Марії Заньковецької, бульвар Лесі Українки, Маріїнський парк, Міський сад, Хрещатий парк Подільський район : сквер на горі Уздихальниця, Замкова гора, Куренівський парк, парк біля кінотеатру Шевченка, парк "Кинь-Грусть", зелена зона на вул. Тираспільській, площа Валерія Марченка, Сирецький гай (озера), сквер по проспекту Правди, сквер імені Кузьми Скрябіна, зона відпочинку "Виноградар"

: сквер на горі Уздихальниця, Замкова гора, Куренівський парк, парк біля кінотеатру Шевченка, парк "Кинь-Грусть", зелена зона на вул. Тираспільській, площа Валерія Марченка, Сирецький гай (озера), сквер по проспекту Правди, сквер імені Кузьми Скрябіна, зона відпочинку "Виноградар" Святошинський район : парк "Совки", парк імені генерала Потапова, парк на вул. Ореста Васкула, сквер на вул. Михайла Котельникова 26-32/11

: парк "Совки", парк імені генерала Потапова, парк на вул. Ореста Васкула, сквер на вул. Михайла Котельникова 26-32/11 Солом'янський район : парк "Відрадний", Солом'янський ландшафтний парк, парк "Орлятко", парк "Супутник", Протасів Яр, парк "Совська Балка"

: парк "Відрадний", Солом'янський ландшафтний парк, парк "Орлятко", парк "Супутник", Протасів Яр, парк "Совська Балка" Шевченківський район: парк "Нивки", парк "Сирецький", сквер на вулиці Ризькій, парк "Сирецький гай", сквер на розі вулиць Володимира Винниченка та Павлівської, парк "Володимирська гірка", парк на схилах Пейзажної алеї, парк на схилах Смородинського узвозу, сквер імені Котляревського, парк Шевченківського району, меморіал "Бабин яр", парк імені Івана Багряного, сквер на вулиці Макарівська

Уточнюється, що районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень завжди попереджають місцевих жителів про місце та час проведення акарицидної обробки парків, скверів, бульварів тощо: