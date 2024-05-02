Киевлян просят не ходить в парки, чтобы не отравиться: что известно

Киевлянам и гостям столицы советуют избегать прогулок по некоторым паркам, поскольку там запланирована акарицидная обработка газонов - в рамках борьбы с клещами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где именно в Киеве не стоит гулять в ближайшие дни, а также где борьбу с клещами уже завершили.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Оболонской РГА и "Киевзеленстроя", страница КО "Киевзеленстрой" в Facebook.
Согласно сообщению Оболонской РГА, в пятницу, 3 мая 2024 года, акарицидная обработка газонов будет происходить с 7 часов утра:
В связи с этим людей просят не посещать упомянутые парки в этот день и благодарят за понимание.
Объявление КП СЗН Оболонского района (иллюстрация: obolon.kyivcity.gov.ua)
Еще раньше - в середине апреля - в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сообщили, что в столице начинается борьба с клещами.
Тогда отмечалось, что акарицидные обработки зеленых зон уже были осуществлены в отдельных парках Днепровского, Шевченковского и Деснянского районов:
"Акарицидные мероприятия, которые проводятся в соответствии с нормами санитарного законодательства и методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Украины, не несут опасности для людей и животных", - подчеркнули в "Киевзеленстрое".
Украинцам показали также, как происходит процесс обработки зеленых зон.
Согласно информации "Киевзеленстроя", в 2023 году в рамках борьбы с клещами было обработано 123,7 га территорий объектов благоустройства зеленого хозяйства города Киева.
В этом же году акарицидные обработки были запланированы в следующих локациях:
Уточняется, что районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений всегда предупреждают местных жителей о месте и времени проведения акарицидной обработки парков, скверов, бульваров и т.д.:
Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать в случае укуса клеща.
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